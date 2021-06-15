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Прямой наводкой: «Акации» уничтожили «противника» в Бурятии

Прямой наводкой: «Акации» уничтожили «противника» в Бурятии
Общество, 
Гаубичный дивизион уничтожил «противника», прорвавшего оборону. ВИДЕО

Гаубичный дивизион мотострелкового соединения Восточного военного округа в Бурятии провёл первое тактическое учение с боевой стрельбой в летнем периоде обучения. На учении отработали приёмы ближнего боя, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

По замыслу учения, условный противник прорвал оборону и вышел в тыл. Для уничтожения бронетехники был задействован артиллерийский дивизион на модернизованных 152-мм самоходных артиллерийских гаубицах (САУ) 2С3М «Акация». Расчёты выполнили огневые задачи ближнего боя, уничтожив противника прямой наводкой.



Также артиллеристы отработали задачи на танкоопасных рубежах и направлениях, уничтожение командно-наблюдательного пункта и бронетехники в окопе условного противника на удалении от 700 до 1 тысячи метров.

Кроме того, личный состав провёл противоогневые маневры и тактические приемы контрбатарейной борьбы, выполнил оборудование огневых позиций.

В роли целей были установлены мишени, имитирующие танки и бронированную технику условного противника. На них обозначили наиболее уязвимые части боевых машин – места рассадки личного состава, укладки боеприпасов, моторного отсека и бака с горючим, а также командно-наблюдательный пункт и танк в окопе.

Всего в учении приняли участие более 300 военнослужащих. Было задействовано более 30 единиц вооружения и военной техники.

Справка:

САУ 2С3М «Акация» – 152-мм самоходная гаубица предназначена для уничтожения и подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника, огневых средств, танков, ракетных установок, тактических средств атомного оружия, пунктов управления.

На модернизированной САУ установлена одна механизированная укладка барабанного типа, вместо двух, что позволило увеличить возимый боезапас с 40 до 46 выстрелов. Кроме того, изменена конфигурация, и расположение люков в кормовой части корпуса и башни, внедрена механизированная подача выстрелов с грунта, на крышу башни перенесена антенна радиосвязи, радиостанция Р-123 заменена на радиостанцию Р-123М.
учения военнослужащие Восточный военный округ
 
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