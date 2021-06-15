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В Улан-Удэ «скорые» работают на пределе возможности

В Улан-Удэ «скорые» работают на пределе возможности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Количество вызовов увеличилось в 1,5 раза

К жителям Улан-Удэ через соцсети обратилась заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Галина Симонова. Она рассказала о резком скачке вызовов во время разрастающейся третьей волны коронавируса.

Месяц назад суточное количество вызовов составляло около тысячи, сейчас на 600-700 больше.

- Станция скорой медицинской помощи работает с определённым напряжением. Наши бригады молодцы, она стараются, выдерживают такую большую нагрузку, - рассказала Галина Симонова.

Она уточнила, что задействованы все бригады «скорой». Медики выезжают как к ковидным больным, так и к пациентам с иными заболеваниями.

- Уважаемые улан-удэнцы, жители Бурятии. Обращаюсь к вам, хочу попросить вас прекратить общение в людных местах, выходы на массовые мероприятия, постарайтесь избегать людных мест, носите везде маски и пройдите вакцинацию, - обратилась заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Галина Симонова.

Призвала горожан вакцинироваться и заместитель главного врача городской поликлиники №3 Надежда Хамаева. По её словам, среди заболевших заметно преобладают лица молодого возраста, беременные женщины и дети до 18 лет.

- Несмотря на относительно молодой возраст больных, у большой части больных мы отмечаем, что у большинства заболевание изменило характер течения, молниеносно развиваются осложнения, такие как вирусная пневмония, респираторный дистресс-синдром (крайне тяжелое проявление дыхательной недостаточности – ред,) и острая дыхательная недостаточность, - сообщила Надежда Хамаева.

Во избежание заражения коронавирусом и получения сопутствующих осложнений, Надежда Хамаева рекомендует вакцинироваться.

- Вы можете получить курс вакцинации в любой поликлинике, - добавила она.

 

Как сообщал «Байкал-Dailу», за последние сутки коронавирус выявили сразу у 212 жителей Бурятии. Заболеваемость растёт стремительными темпами, как и число госпитализированных и лечащихся амбулаторно пациентов.

скорая помощь коронавирус
 
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