В Бурятии улицу назовут именем легендарной лётчицы

Уроженка Бурятии Калерия Рыльская служила в легендарном полку, который называли «ночными ведьмами»



Администрация Кабанского района Бурятии присвоит одной из улиц села Кабанск имя легендарной летчицы Калерии Рыльской.



В северной части Кабанска строится новый микрорайон. Завершение строительства запланировано на 2023 год. Одной из улиц в данном микрорайоне будет присвоено имя участницы Великой Отечественной войны, легендарной лётчицы Калерии Рыльской, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.



Калерия Иосифовна родилась в Бурят-Монгольской АССР, в селе Посольск Кабанского района в семье рабочего электростанции Осипа Ивановича и профсоюзного деятеля Прасковьи Васильевны Рыльских. Училась в улан-удэнском аэроклубе, который располагался по улице Смолина. Там она готовилась стать лётчицей. По другой версии, Калерия училась в иркутском аэроклубе, где и выбрала «небесную профессию».



В 1939 году поступила в Херсонскую военно-авиационную школу, после окончания которой, по воспоминаниям Калерии Иосифовны, за её плечами «был год малоинтересной службы в одной из частей на востоке страны».



В мае 1942 года прибыла в женский полк. На передовой - с сентября 1943-го года, к выполнению боевых заданий приступила в ноябре того же года.



Служила Калерия Рыльская в уникальном и единственном соединении Красной Армии времен Великой Отечественной войны - 46-м гвардейском ночном бомбардировочном авиационном Таманском Краснознаменном и ордена Суворова полке (46 гвардейский НБАП).



Этот полк панически боялись фашисты и называли его «ночными ведьмами», так как все их вылеты были ночными, и перед пикированием на вражеские позиции пилоты отключали моторы бипланов ПО-2. Тогда был слышен лишь негромкий шелест воздуха под крыльями, напоминавший звук метлы.



В этом полку служили только женщины - от лётчиков и штурманов до техников, шутливо этот полк называли «Дунькин полк». Причём в составе этого авиаполка вместе с уроженкой Бурятии Калерией Рыльской сражались женщины из разных уголков страны - русские, украинки, белоруски, еврейки.



Калерии Иосифовна участвовала в наступлении на Крым. Осенью 1944 года произошло памятное событие во фронтовой жизни лётчицы из Бурятии: их полк пересёк государственную границу СССР. В конце 1944-го гвардии младший лейтенант, лётчица женского авиаполка Рыльская получила свою первую награду - орден Отечественной войны I степени. К 24 октября 1944 года Калерия совершила 188 боевых вылетов и сбросила 22200 кг бомб разного калибра «по уничтожению мотомехчастей и живой силы противника», показав отличную технику пилотирования и эффективное бомбометание.



10 мая 1945 года командир 46-го полка Евдокия Бершанская представила старшего лётчика полка Калерию Рыльскую к очередному боевому ордену - Красного Знамени. К тому моменту пилот Рыльская уже совершила 363 вылета, при этом на головы немецких захватчиков сброшено 27 тысяч кг бомбового груза.



После войны легендарная лётчица вышла замуж за военного летчика Михаила Цисса. Её сын, летчик гражданской авиации Александр Цисс, был полярным лётчиком. Калерия Иосифовна трудилась в Восточно-Сибирском управлении гражданской авиации, диспетчером службы движения в аэропорту Адлера.



Около трёх лет назад подробности биографии и военных подвигов Калерии Иосифовны выяснил эксперт ОНФ, краевед, корреспондент газеты «Бурятия» издательского дома «Буряад Унэн», член Союза журналистов России Баясхалан Дабаин.



- Я нашёл наградные листы на землячку, отважную «ночную ведьму» Калерию Рыльскую и поразился, что она награждена двумя боевыми орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени. Никто из женщин-фронтовиков республики не имеет такого сочетания высоких боевых наград. Это одна из самых бесстрашных женщин-воинов. О существовании полка «Ночных ведьм» я знал, но долгое время было неизвестно, что там служила уроженка Бурятии. Многие её сослуживцы погибли, но она сумела выстоять. Сейчас мы вправе причислять ее к когорте наших выдающихся фронтовиков, - прокомментировал Баясхалан Дабаин.

