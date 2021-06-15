Ушёл из жизни известный самбист из Бурятии

Владимиру Дамдинову был всего 41 год



На 42-м году жизни скончался вице-чемпион мира по боевому самбо 2006 года Владимир Дамдинов. Об этом сообщается в группе «Борцы Бурятии».



Владимир Дамдинов родился 26 августа 1979 года в селе Загустай Кижингинского района Бурятской АССР. В семье было шесть детей, он самый младший.



В 2006 году Владимир стал чемпионом России по боевому самбо. В том же году завоевал серебряную медаль чемпионата мира.



- Владимир был разносторонним бойцом, отличался хорошей борцовской и ударной техникой. Друзья помнят его как общительного и доброжелательного человека, - сообщают «Борцы Бурятии».



