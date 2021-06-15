Бурятские борцы выиграли чемпионат России среди ветеранов





По информации минспорта Бурятии

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Спортсмены Бурятии завоевали пять медалей чемпионата России по вольной борьбе среди мастеров ковра - ветеранов. Соревнования в рамках I всероссийских летних спортивных игр проходили в Ессентуках Ставропольского края с 11 по 14 июня.В группе А в возрастной категории 35-40 лет золото у Виктора Банзаракцаева (весовая категория 70 кг).В группе В - возраст 40-45 лет - победу одержал Батор Цыренов (100 кг).В возрастной категории 50-55 лет - группа Е - чемпионами стали Баяр Очиров (62кг) и Матвей Илюхинов (88 кг).Также серебро чемпионата завоевал Евгений Даиндапов (74 кг).- Эти соревнования показали нашу подготовку к чемпионату мира, который пройдёт в октябре 2021 года в Греции, - рассказал капитан сборной страны, чемпион Баяр Очиров. - На этих соревнованиях мы будем отбирать во все дивизионы для прославления нашей великой страны – России.