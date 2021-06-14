В центре Улан-Удэ из реки выловили труп

На место выезжали спасатели, полицейские (фото 18+)
В центре Улан-Удэ – недалеко от Центрального стадиона - из реки выловили труп.
Как сообщили «Байкал-Daily» в Улан-Удэнской городской поисково-спасательной службе, это труп женщины. Судя по всему, он находился в воде достаточно давно - уже подвергся гнилостным изменениям.
Очевидцы отметили, что на место, помимо спасателей, приехали полицейские.
фото предоставлено очевидцем
Напомним, в селе Старое Татаурово Прибайкальского района в реке Селенга нашли
тело человека. Труп увидели местные жители – его прибило к берегу. Сельчане вызвали полицию.
В соцсетях пользователи предположили, что это труп девушки, утонувшей в селе Поселье Иволгинского района.
Закрываются парки, скверы и общественные зоны
Коронавирус выявлен в двух лагерях
Юрию Дюкову было 90 лет
Сергей Ханхареев отметил, что сегодня самое верное средство в борьбе с вирусом – прививка и коллективный иммунитет
Общая сумма вознаграждения в 2021 году за волков составляет 4 млн
Инцидент произошёл вечером 10 июня
Он открыт во Всемирный день донора крови
Высокий темп роста заболеваемости наблюдается в районах республики
На улице Сахьяновой идёт капитальный ремонт трамвайных путей
Мера введена в целях предотвращения скопления людей
Пожилая женщина совершала простираниями по земле круговой обход вокруг ступы
Михаилу Асташову совсем чуть-чуть не хватило до золота
Третья волна коронавируса разрастается стремительными темпами
В России сняли ролик с представителями 89 национальностей
С мужчиной, который два года не может избавиться от икоты, связалась помощник министра здравоохранения России