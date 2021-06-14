В центре Улан-Удэ из реки выловили труп



Очевидцы отметили, что на место, помимо спасателей, приехали полицейские.















Напомним, в селе Старое Татаурово Прибайкальского района в реке Селенга



В соцсетях пользователи предположили, что это труп девушки, утонувшей в селе Поселье Иволгинского района.





Напомним, в селе Старое Татаурово Прибайкальского района в реке Селенга нашли тело человека. Труп увидели местные жители – его прибило к берегу. Сельчане вызвали полицию.В соцсетях пользователи предположили, что это труп девушки, утонувшей в селе Поселье Иволгинского района.

В центре Улан-Удэ – недалеко от Центрального стадиона - из реки выловили труп.Как сообщили «Байкал-Daily» в Улан-Удэнской городской поисково-спасательной службе, это труп женщины. Судя по всему, он находился в воде достаточно давно - уже подвергся гнилостным изменениям.