В Бурятии в Селенге нашли труп





- Сегодня в 15.12 в дежурную часть поступило сообщение от скорой медицинской помощи об обнаружении неопознанного тела. На место выехала следственно-оперативная группа. Личность и все обстоятельства устанавливаются, - сообщили в министерстве внутренних дел.



В соцсетях появилась информация, что по одной из версий, это труп девушки, утонувшей в селе Поселье Иволгинского района.





В селе Старое Татаурово Прибайкальского района в реке Селенга нашли тело человека. Труп увидели местные жители – его прибило к берегу. Сельчане вызвали полицию. Информация об этом и видео с места появились в Telegram-канале телеканала «Тивиком».Как сообщили «Байкал-Daily» в республиканском агентстве ГО и ЧС, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы находятся уже там - в Старом Татаурово, проводятся работы.Информацию подтвердили в МВД по Бурятии.