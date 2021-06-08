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В Бурятии в Селенге нашли труп

В Бурятии в Селенге нашли труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На страшную находку наткнулись местные жители

В селе Старое Татаурово Прибайкальского района в реке Селенга нашли тело человека. Труп увидели местные жители – его прибило к берегу. Сельчане вызвали полицию. Информация об этом и видео с места появились в Telegram-канале телеканала «Тивиком».

Как сообщили «Байкал-Daily» в республиканском агентстве ГО и ЧС, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы находятся уже там - в Старом Татаурово, проводятся работы.

Информацию подтвердили в МВД по Бурятии.

- Сегодня в 15.12 в дежурную часть поступило сообщение от скорой медицинской помощи об обнаружении неопознанного тела. На место выехала следственно-оперативная группа. Личность и все обстоятельства устанавливаются, - сообщили в министерстве внутренних дел.   

В соцсетях появилась информация, что по одной из версий, это труп девушки, утонувшей в селе Поселье Иволгинского района.

смерть Селенга
 
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