Местами по Бурятии дожди

Днём в республике до +20 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 июня по республике местами кратковременные дожди, в горах юго-запада с мокрым снегом, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, днём +15, +20, местами +8, +13.
В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, утром и днём дождь. Ветер северо-западный ночью 6-11, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью +7, +9, днём +15, +17.
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