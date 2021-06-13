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На Сахалине впервые прошёл «Праздник бууз»

На Сахалине впервые прошёл «Праздник бууз»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Прошли мастер-классы, конкурс на самое быстрое поедание бууз. ВИДЕО

В городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина Южно-Сахалинска 12 июня Сахалинская региональная общественная организация «Землячество Бурятии Байкал» провела фестиваль «Буузын баяр – Праздник бууз» (0+).

Состоялся концерт, прошли мастер-классы по лепке бууз и бурят-монгольской каллиграфии, конкурсы на самое быстрое поедание бууз и «Поймай буузу», соревнования по шагай наадан и по бурятским шахматам.

Буузы — самое любимое блюдо в Бурятии и Монголии, известное с древних времен. В прошлом году национальное блюдо стало на первом всероссийском конкурсе «Вкусы России» победителем в номинации «Народное голосование».

Видео предоставлено землячеством

фестиваль буузы
 
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