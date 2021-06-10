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Состояние законности в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока обсудили на Камчатке

Состояние законности в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока обсудили на Камчатке
Общество,  Фото:Генпрокуратура РФ
Прошло заседание межведомственной рабочей группы

На Камчатке под председательством заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина состоялось заседание межведомственной рабочей группы, в котором в режиме видеоконференцсвязи приняли участие руководители минвостокразвития России, отраслевых министерств и ведомств, правоохранительных органов, губернатор региона, прокуроры.

Открывая заседание, Дмитрий Демешин подчеркнул значимость рыбной отрасли Дальнего Востока для государства, в округе ежегодно добывается от 64 до 70% от общероссийского объема вылова, производится более 60% рыбной продукции. При этом, отметил значительное число выявленных надзорным органом нарушений в данной сфере, свыше 4,5 тыс. за 1,5 года, в целях устранения которых внесено более 2,4 тыс. актов реагирования.

Распространённость нарушений в первую очередь, обусловлена недостатками в работе уполномоченных органов, рыбопользователей, чему способствует несовершенство нормативной правовой базы.

В их числе пробелы в механизме распределения объёмов водных биоресурсов для осуществления традиционного рыболовства, реализации прав коренных малочисленных народов на пользование водными биоресурсами, нерешённость проблемы распределения инвестиционных квот на вылов глубоководных крабов. По этой причине с начала 2021 года около 2,5 тыс. тонн крабов не введены в промышленный оборот.

Итоги проверок территориальных управлений Росрыболовства показывают, что по-прежнему не в полной мере отвечает требованиям закона контрольно-разрешительная деятельность.

В Сахалинской области органом контроля в ходе летней путины 2020 года не обеспечивалась полнота плановых (рейдовых) мероприятий на крупных водных объектах, часть из них (в том числе нерестовые реки) не были охвачены рейдами, что явно не соответствовало криминогенной обстановке. Возбуждены 2 уголовных дела по фактам фальсификации госинспекторами административных дел в отношении граждан, не совершавших правонарушения. Проводится расследование по возбуждённому по материалам прокурорской проверки уголовному делу в связи с утратой переданных судебными приставами-исполнителями в Росимущество 2 рыболовных шхун.

Потребовалось вмешательство прокуратуры для устранения в деятельности региональных органов власти в Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Камчатском, Хабаровском краях, Сахалинской области нарушений закона при утверждении границ рыболовных участков, рассмотрении заявок на предоставление прав пользования биоресурсами, контроля за расходованием средств финансовой поддержки, предоставленных организациям рыбохозяйственного комплекса.

По требованию Генпрокуратуры России усилено взаимодействие всех уполномоченных ведомств для изменения ситуации, связанной с возмещением причинённого вреда. В результате количество исполнительных производств, по которым полностью или частично возмещён ущерб, возросло с 30 до 43 %. Сумма фактического взыскания увеличилась в 1,8 раза (до 14,6 млн. рублей).

Вместе с тем, в округе остаются не оконченными более 6 тыс. исполнительных производств на сумму свыше 800 млн. рублей. Из них половина находятся в управлении ФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Наиболее низкий процент взыскания ущерба в Камчатском крае – 1,47 %.

В текущем году на территории округа зарегистрировано 68 преступлений, сопряжённых с незаконной добычей водных биоресурсов. Более половины криминальных посягательств выявлена в Сахалинской области и Республике Бурятия. Высокая доходность незаконного оборота водных биологических ресурсов создаёт предпосылки для коррупционных проявлений.

На Камчатке пресечена противоправная деятельность капитана судна, организовавшего незаконную добычу в исключительной экономической зоне Российской Федерации более 200 т. трески, чем причинён ущерб в размере свыше 17 млн. рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 253 УК РФ.

Кроме того, к уголовной ответственности привлечены представитель коммерческой организации и капитан рыболовного судна за взятки должностным лицам, а также госинспектор, составлявший фиктивные протоколы об административном правонарушении в целях получения премиальных выплат за достижение высоких показателей в служебной деятельности.

Дмитрий Демешин указал на просчёты в работе оперативных и следственных подразделений по противодействию коррупции и выявлению организованной преступности в отрасли с многомиллиардным теневым оборотом, неприменении мер ответственности за незаконный промысел в отношении компаний-судовладельцев, непривлечении к погашению ущерба юридических лиц – организаторов незаконной добычи.

Поставил прокурорам задачу по усилению надзора за использованием бюджетных средств, направляемых на поддержку рыбопромышленных и рыбоводных предприятий, воспроизводство водных биоресурсов, выявлению фактов их нецелевого или неэффективного использования.

Среди конкретных регионов, в которых назрела необходимость целенаправленного подхода к решению проблем взыскания ущерба, назвал Хабаровский и Камчатский края, Сахалинскую область, поручил Федеральной службе судебных приставов принять действенные меры к повышению взыскания в данных регионах.

Росрыболовству указал на недостаточное использование современных технических разработок для совершенствования отраслевых систем наблюдения за промыслом и использования в ходе мероприятий по контролю.

Федеральным органам рекомендовал продолжить правотворческую работу по устранению несовершенства правовых норм. 
прокуратура
 
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