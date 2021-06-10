В Бурятии лесники встретили совёнка. Видео

















Специалисты просят жителей Бурятии ни в коем не трогать животных при встрече в лесу. Запах человека очень сильный и может оттолкнуть от детёнышей их родителей.



Во время работы лесники в Бурятии то и дело встречают разных лесных животных: бурундуков, волков и даже медведей, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.Так, водитель Хандагатайского лесхоза встретил маленькую косулю, которая затаилась под деревом.- Мы приехали на отвод и услышали шорох возле одного дерева. Мы осторожно обошли его и увидели детёныша косули. Скорее всего, малыш испугался и затаился в ожидании своей мамы. Мы отошли подальше и услышали звук, который похож на свист, оленёнок встал и убежал на этот звук. Видимо, мама позвала его, - рассказал водитель Хандагатайского лесхоза Алексей Данилов.В Кижингинском районе лесники заметили пушистый комочек среди веток, который оказался совёнком.- Возвращаясь с патрулирования, я заметил какой-то пушистый бугорок среди веток. Подошёл ближе, а там совёнок сидит и глазками хлопает. Я думаю, что это совёнок длиннохвостой неясыти, которых много в нашем районе. В таком возрасте они начинают учиться летать, поэтому их можно встретить на земле, - поделился мастер леса Кижингинского лесхоза Булат Жамсуев.