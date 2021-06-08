Ушла из жизни забайкальская писательница Елена Стефанович

Автору известных книг исполнилось бы в этом году 70 лет



7 июня после борьбы с тяжёлой продолжительной болезнью ушла из жизни забайкальская писательницы Елена Стефанович. В октябре Елене Викторовне исполнилось бы 70 лет.



- Имя Елены Стефанович хорошо известно любителям забайкальской литературы. Из-под её пера вышло свыше двух десятков книг поэзии и прозы, в том числе автобиографические повести «Барак» и «О тебе и обо мне». Она творила в разных жанрах, занималась журналистикой, помогала найти свой путь начинающим авторам. Профессионал высочайшего класса, она всегда оставалась верна своему призванию. От лица культурного сообщества региона приношу глубокие соболезнования всем, кто знал Елену Викторовну лично и кто знаком с её творчеством, - обратилась с соболезнованиями к родным, близким, друзьям и коллегам писательницы министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.



Елена Викторовна Стефанович – заслуженный работник Читинской области, член Союза писателей России, лауреат ряда журналистских и литературных премий. Родилась 24 октября 1951 года в посёлке Сусуман Магаданской области. С 1953 года жила и работала в Чите.



Елена Стефанович автор известных книг - «Дурдом», «Девочка из КВД», «Чмарь», «Лом-Баба», «Поговорим по душам» и других произведений, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

