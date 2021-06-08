 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июня

07 июня

Популярное

Ушла из жизни забайкальская писательница Елена Стефанович

Ушла из жизни забайкальская писательница Елена Стефанович
Общество, 
Автору известных книг исполнилось бы в этом году 70 лет

7 июня после борьбы с тяжёлой продолжительной болезнью ушла из жизни забайкальская писательницы Елена Стефанович. В октябре Елене Викторовне исполнилось бы 70 лет.

- Имя Елены Стефанович хорошо известно любителям забайкальской литературы. Из-под её пера вышло свыше двух десятков книг поэзии и прозы, в том числе автобиографические повести «Барак» и «О тебе и обо мне». Она творила в разных жанрах, занималась журналистикой, помогала найти свой путь начинающим авторам. Профессионал высочайшего класса, она всегда оставалась верна своему призванию. От лица культурного сообщества региона приношу глубокие соболезнования всем, кто знал Елену Викторовну лично и кто знаком с её творчеством, - обратилась с соболезнованиями к родным, близким, друзьям и коллегам писательницы министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Елена Викторовна Стефанович – заслуженный работник Читинской области, член Союза писателей России, лауреат ряда журналистских и литературных премий. Родилась 24 октября 1951 года в посёлке Сусуман Магаданской области. С 1953 года жила и работала в Чите.

Елена Стефанович автор известных книг - «Дурдом», «Девочка из КВД», «Чмарь», «Лом-Баба», «Поговорим по душам» и других произведений, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Забайкальский край некролог литература
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выбрали вокалистов для фестиваля «Золотой голос Байкала»
В Бурятии выбрали вокалистов для фестиваля «Золотой голос Байкала»
Общество, 08.06.2021
Победители конкурса представят республику на грядущем фестивале
В Улан-Удэ для борьбы с COVID-19 увеличили число автобусов
В Улан-Удэ для борьбы с COVID-19 увеличили число автобусов
Общество, 08.06.2021
Глава Бурятии поручил увеличить количество автобусов для борьбы с распространением коронавируса
В Бурятии появится ещё один лесной питомник
В Бурятии появится ещё один лесной питомник
Общество, 08.06.2021
В лесных питомниках выращивают сеянцы сосны.
Жители Бурятии активно сообщают о ковидных нарушениях
Жители Бурятии активно сообщают о ковидных нарушениях
Общество, 08.06.2021
Чаще всего жители жалуются на несоблюдение масочного режима
Россиян призвали не использовать вывозные рейсы на Кипр и в Тунис для отпуска
Россиян призвали не использовать вывозные рейсы на Кипр и в Тунис для отпуска
Общество, 08.06.2021
Регулярного авиасообщения с Кипром и Тунисом ещё нет
Жительница Бурятии представит Россию на конкурсе «Миссис Европа»
Жительница Бурятии представит Россию на конкурсе «Миссис Европа»
Общество, 08.06.2021
Цырена Маланова стала второй «Вице-миссис Россия Европа 2021» на конкурсе в Москве
В Бурятии в километре от Байкала высадили сосны и кедры
В Бурятии в километре от Байкала высадили сосны и кедры
Общество, 08.06.2021
Саженцы высадили на месте бушевавших лесных пожаров
В Улан-Удэ состоится «Территория РОСТа. Год шестой»
В Улан-Удэ состоится «Территория РОСТа. Год шестой»
Общество, 08.06.2021
«Территория РОСТа» проходит с 2016 года и каждый год посвящена самым разным темам
Мэр Улан-Удэ проверил работу оборудования на насосной станции
Мэр Улан-Удэ проверил работу оборудования на насосной станции
Общество, 08.06.2021
Станция №6 обслуживает весь Октябрьский район
Миномётчики уничтожили «противника» в Бурятии. Видео
Миномётчики уничтожили «противника» в Бурятии. Видео
Общество, 08.06.2021
Условного противника военные подавили залповой стрельбой
Людмила Воронцова поедет на Олимпиаду
Людмила Воронцова поедет на Олимпиаду
Общество, 08.06.2021
Спортсменка из Бурятии является первым номером европейского рейтинга
В Бурятии больные COVID-19 могут заказать лекарства и продукты на дом
В Бурятии больные COVID-19 могут заказать лекарства и продукты на дом
Общество, 08.06.2021
Волонтёрские штабы возобновляют свою работу не только в Улан-Удэ, но и во всех районах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^