БСМП вновь вступила в борьбу с ковидом
В Улан-Удэ 1 июня в 18 часов БСМП вновь начала оказывать помощь пациентам с коронавирусом средней степени тяжести. На утро 2 июня, здесь лежат уже 14 пациентов с подтверждённым ковидом.
Для этого первое терапевтическое отделение перепрофилировали на 30 коек. Здесь создали все условия для инфекционных больных. Персонал прошёл обучение и уже имеет опыт работы с такими пациентами, работает врач-инфекционист.
Продолжается подготовительная работа. В ближайшее время перепрофилируют ещё около 50 коек второго терапевтического отделения. Больница будет лечить пациентов с коронавирусом на 80-100 койках, сообщили представители БСМП.
Как сообщал «Байкал-Dailу», из-за ухудшения ситуации с коронавирусом (власти признали третью волну COVID-19) с каждым в Бурятии разворачивают всё больше ковидных коек. Для сравнения, месяц назад, 2 мая в Бурятии было 374 койки, из них 87 коек свободны. На утро 2 июня ковидных коек уже 778, из них занято 87%.
На днях вновь открыли ковидный стационар в детской республиканской клинической больнице на улице Модогоева, 1.
В Улан-Удэ в ещё одну больницу вернулись ковидные койки
Общество, Фото:
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