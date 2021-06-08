Атлас тибетской медицины из Бурятии увидят в Тыве

40 высокоточных копий листов уникального памятника представили в Кызыле
5 июня в Национальном музее Республика Тыва в Кызыле открылась передвижная выставка уникального памятника «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия» (0+) из фондов музея Национального музея Бурятии.
И. о. министра культуры Республики Тыва Алдар Тамдын в своей приветственной речи отметил: «Необходимо максимально распространить информацию, чтобы жители нашей республики соприкоснулись с выдающейся выставкой».
Камба Лама Республики Тыва Гелек Нацык-Доржу также поздравил присутствующих со значимым событием.
На выставке представлены сорок высокоточных копий листов Атласа, выполненные в 2020 года.
Атлас тибетской медицины, хранящийся в фондах Национального музея Республики Бурятия, является единственной полной копией тибетского подлинника XVII в. В 40 картинах - иллюстрациях содержатся рисунки, раскрывающие содержание предмета тибетской медицины — теорию, основы клинической медицины, методы лечения, сведения об этике врача, подготовке врачебных кадров и т.д.
По информации Национального музея Бурятии
40 высокоточных копий листов уникального памятника представили в Кызыле
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