Кижингинцы взяли два «золота» чемпионата Забайкалья по бурятской стрельбе из лука

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Представители Бурятии стали лучшими в личном зачёте



В начале июня в профилактории «Угсаахай» Дульдургинского района Агинского Бурятского округа прошёл командный чемпионат Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам «Можо». В течение двух дней 126 лучников из 18 команд Забайкальского края и Бурятии оспаривали право стать лучшими в командном первенстве.



По итогам соревнований командные места распределились следующим образом: первое место – СП «Сахюрта», второе место – город Чита, третье место - СП «Цаган-Челутай».



В личном зачёте победу праздновали:



Среди мужчин

1 место - Дамбаев Баясхалан (Кижинга, Бурятия)

2 место - Шагдаров Бато (Агинское)

3 место - Тудупов Жамбал (Догой)



Среди женщин

1 место - Галданова Сэсэгма (Кижинга, Бурятия)

2 место - Цыбенова Бальжима (Догой)

3 место - Ринчинова Бутит (Ага-Хангил)



За лучшее исполнение «Бара» был отмечен Гармаев Дамдинцырен (Зуткулей). В абсолютном первенстве среди мужчин лучшим был Цыдендоржиев Батор (Зуткулей-1). У женщин – Цырендоржиева Соёлма (Зуткулей 1). Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

