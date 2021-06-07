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Кижингинцы взяли два «золота» чемпионата Забайкалья по бурятской стрельбе из лука

Кижингинцы взяли два «золота» чемпионата Забайкалья по бурятской стрельбе из лука
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Представители Бурятии стали лучшими в личном зачёте

В начале июня в профилактории «Угсаахай» Дульдургинского района Агинского Бурятского округа прошёл командный чемпионат Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам «Можо». В течение двух дней 126 лучников из 18 команд Забайкальского края и Бурятии оспаривали право стать лучшими в командном первенстве.

По итогам соревнований командные места распределились следующим образом: первое место – СП «Сахюрта», второе место – город Чита, третье место - СП «Цаган-Челутай».

В личном зачёте победу праздновали:

Среди мужчин
1 место - Дамбаев Баясхалан (Кижинга, Бурятия)
2 место - Шагдаров Бато (Агинское)
3 место - Тудупов Жамбал (Догой)

Среди женщин
1 место - Галданова Сэсэгма (Кижинга, Бурятия)
2 место - Цыбенова Бальжима (Догой)
3 место - Ринчинова Бутит (Ага-Хангил)

За лучшее исполнение «Бара» был отмечен Гармаев Дамдинцырен (Зуткулей). В абсолютном первенстве среди мужчин лучшим был Цыдендоржиев Батор (Зуткулей-1). У женщин – Цырендоржиева Соёлма (Зуткулей 1). Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ стрельба из лука национальные виды спорта Бурятия спорт Забайкальский край чемпионат Кижингинский район
 
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