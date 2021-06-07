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Борцы Бурятии выиграли 14 медалей в Иркутской области

Борцы Бурятии выиграли 14 медалей в Иркутской области
Общество,  Фото:скриншот
В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по вольной борьбе памяти Юрия Хойлова

5 июня в посёлке Новонукутский Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского округа завершился традиционный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти Юрия Хойлова. В соревнованиях приняли участие 312 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и Якутии.

Победителями и призёрами от Бурятии у юношей стали:
28 кг
Первое место – Алексей Бандеев (Улан-Удэ)
32 кг
Третье место – Ананда Дампилов (Тунка)
35 кг
Третье место – Владимир Гумпылов (Улан-Удэ)
38 кг
Второе место – Бэлигто Бильдаков (Кяхта)
44 кг
Второе место – Алдар Найданов (Кяхта)
48 кг
Третье место – Ардан Хусаев (Улан-Удэ)
51 кг
Третье место – Фарид Батомункуев (Кяхта)
Третье место –Солбон Гармаев (Улан-Удэ)
55 кг
Первое место – Пурбо Дашипылов (Кяхта)
Третье место – Аламжа Петухаев (Тунка)
60 кг
Третье место – Константин Хангалов (Улан-Удэ)
65 кг
Первое место – Дмитрий Куприянов (Улан-Удэ)

Среди девушек:
44 кг
Первое место – Наталия Кобелева (Тунка)
50 кг
Третье место – Анастасия Каркина (Кяхта)

Финалистом в абсолютном первенстве в весовой категории свыше 50 кг стал Дмитрий Куприянов. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».
вольная борьба спорт Бурятия Усть-Ордынский Бурятский округ турнир
 
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