Борцы Бурятии выиграли 14 медалей в Иркутской области

В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по вольной борьбе памяти Юрия Хойлова



5 июня в посёлке Новонукутский Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского округа завершился традиционный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти Юрия Хойлова. В соревнованиях приняли участие 312 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и Якутии.



Победителями и призёрами от Бурятии у юношей стали:

28 кг

Первое место – Алексей Бандеев (Улан-Удэ)

32 кг

Третье место – Ананда Дампилов (Тунка)

35 кг

Третье место – Владимир Гумпылов (Улан-Удэ)

38 кг

Второе место – Бэлигто Бильдаков (Кяхта)

44 кг

Второе место – Алдар Найданов (Кяхта)

48 кг

Третье место – Ардан Хусаев (Улан-Удэ)

51 кг

Третье место – Фарид Батомункуев (Кяхта)

Третье место –Солбон Гармаев (Улан-Удэ)

55 кг

Первое место – Пурбо Дашипылов (Кяхта)

Третье место – Аламжа Петухаев (Тунка)

60 кг

Третье место – Константин Хангалов (Улан-Удэ)

65 кг

Первое место – Дмитрий Куприянов (Улан-Удэ)



Среди девушек:

44 кг

Первое место – Наталия Кобелева (Тунка)

50 кг

Третье место – Анастасия Каркина (Кяхта)



Финалистом в абсолютном первенстве в весовой категории свыше 50 кг стал Дмитрий Куприянов. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».

