В Бурятии мотострелки сорвали наступление «противника»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Военнослужащие уничтожили бронетехнику и бойцов условного противника



Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии в ходе проведения практических занятий по огневой подготовке отразили наступление и уничтожили бронетехнику и высокоманёвренные автомобили условного противника.



По сценарию занятий мотострелки на БМП-2 выдвинулись в составе подразделения для предотвращения атаки условного противника. Экипажи боевых машин организовали оборону на маршруте наступления «противника». Им предстояло устранить легкобронированные автомашины повышенной проходимости, вооружённые пулемётами.



- Для максимального поражения целей мотострелки выполнили одновременную стрельбу из БМП-2 с дистанции от 800 до 1200 метров. Затем мотострелковые подразделения из стрелкового оружия уничтожили разрозненные силы условного противника. Кроме этого, механики-водители отработали навыки экстремального вождения на бронированных машинах пехоты с преодолением сложных участков местности и естественных преград, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

