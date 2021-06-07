Военнослужащие уничтожили бронетехнику и бойцов условного противника
Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии в ходе проведения практических занятий по огневой подготовке отразили наступление и уничтожили бронетехнику и высокоманёвренные автомобили условного противника.
По сценарию занятий мотострелки на БМП-2 выдвинулись в составе подразделения для предотвращения атаки условного противника. Экипажи боевых машин организовали оборону на маршруте наступления «противника». Им предстояло устранить легкобронированные автомашины повышенной проходимости, вооружённые пулемётами.
- Для максимального поражения целей мотострелки выполнили одновременную стрельбу из БМП-2 с дистанции от 800 до 1200 метров. Затем мотострелковые подразделения из стрелкового оружия уничтожили разрозненные силы условного противника. Кроме этого, механики-водители отработали навыки экстремального вождения на бронированных машинах пехоты с преодолением сложных участков местности и естественных преград, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии мотострелки сорвали наступление «противника»
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