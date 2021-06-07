Шахматисты из Агинского округа стали призёрами всероссийского фестиваля

Общество, Фото: Забайкальский детско-юношеский центр «Эврика»

Команда старшей группы была второй в номинации «Турнир по шахматам на кубок Российского движения школьников»



В Москве завершился всероссийский фестиваль «СпортФест РДШ», участниками которого стали более 300 детей со всех регионов России. Забайкальский край представили юные шахматисты Могойтуйской средней общеобразовательной школы №2 имени Ю.Б. Шагдарова: Жигмит Намжилов, Самбу Доржиев, Цырена Раднаева, Ксения Брюхова, Даши Дабаев, Еши Батодалаев, Нарана Бальжинимаева и Виктория Санданова.



В номинации «Турнир по шахматам на кубок Российского движения школьников» команда старшей группы стала серебряным призёром. Младшая группа заняла шестое место в рейтинге среди всех участников шахматного соревнования.



В личном первенстве, в соответствии с итоговым протоколом турнира, сильнейшими игроками на второй доске стали Еши Батодалаев и Самбу Доржиев, на третьей доске – Цырена Раднаева и Ксения Брюхова, в режиме «Блиц» – Цырена Раднаева. Руководитель команды – Батожаргал Норжилов.



- Шахматы – это очень серьёзный вид спорта. Он предоставляет определённые преимущества: учит логически мыслить, концентрировать внимание, помогает сосредоточиться, развивает память и творческое мышление, вырабатывает уверенность, тренирует мозг и учит сохранять спокойствие, - отметила Цырена Раднаева.



Напомним, в апреле 2021 года школьники Могойтуйской средней общеобразовательной школы №2 имени Ю. Б. Шагдарова выиграли региональный этап шахматного турнира, а в мае стали победителями окружного этапа и представили Дальний Восток на всероссийском финале. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.

