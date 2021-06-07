 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июня

06 июня

Популярное

В Улан-Удэ доставлены 8 колоколов для собора в парке Орешкова

В Улан-Удэ доставлены 8 колоколов для собора в парке Орешкова
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Для завершения колокольного комплекса предполагается изготовить ещё 5 колоколов

По благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа в марте этого года для строящегося Успенского кафедрального собора в Улан-Удэ был заказан комплект колоколов.

- Колокола были изготовлены на Тутаевском колокольном заводе ООО «Италмас» и уже в июне доставлены в Улан-Удэ. Комплект из 8 колоколов был приобретён на пожертвования главы Республики Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова, представителей администрации города Улан-Удэ, управляющего директора акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонида Яковлевича Белых, генерального директора ООО «Компания Титан» Вадима Витальевича Бредний, экс-председателя Народного Хурала Республики Бурятия Матвея Матвеевича Гершевича, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Митрополит осмотрел изготовленные колокола и рассказал, что предполагается изготовить ещё пять колоколов, которые завершат колокольный комплекс, необходимый для традиционного богослужебного звона. В скором времени колокола будут освящены и помещены на колокольню строящегося Успенского кафедрального собора Улан-Удэ.
колокола православие епархия Улан-Удэ Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоится первая выставка архитектора Джейрана Уланова
В Улан-Удэ состоится первая выставка архитектора Джейрана Уланова
Общество, 07.06.2021
Среди его работ – оформление аэропорта в столице Бурятии и городские скульптурные композиции, созданные с Александром Мироновым
Шахматисты из Агинского округа стали призёрами всероссийского фестиваля
Шахматисты из Агинского округа стали призёрами всероссийского фестиваля
Общество, 07.06.2021
Команда старшей группы была второй в номинации «Турнир по шахматам на кубок Российского движения школьников»
В Бурятии мотострелки сорвали наступление «противника»
В Бурятии мотострелки сорвали наступление «противника»
Общество, 07.06.2021
Военнослужащие уничтожили бронетехнику и бойцов условного противника
Бурятия присоединилась к акции «Чистые берега Евразии»
Бурятия присоединилась к акции «Чистые берега Евразии»
Общество, 07.06.2021
На берегу Байкала участниками акции было собрано около 600 кг мусора
В Улан-Удэ доставлены 8 колоколов для собора в парке Орешкова
В Улан-Удэ доставлены 8 колоколов для собора в парке Орешкова
Общество, 07.06.2021
Для завершения колокольного комплекса предполагается изготовить ещё 5 колоколов
В Селенгинском районе Бурятии открылась выставка Владимира Поспелова
В Селенгинском районе Бурятии открылась выставка Владимира Поспелова
Общество, 07.06.2021
На выставке в Новоселенгинском музее представлено 12 работ художника
В Бурятии завершились два турнира по баскетболу
В Бурятии завершились два турнира по баскетболу
Общество, 07.06.2021
Победителями соревнований стали команды «Лара» и «БГУ»
В Бурятии установят скульптуру волка
В Бурятии установят скульптуру волка
Общество, 07.06.2021
Волк – тотем одного из родов баргузинских бурят
Борцы Бурятии выиграли 14 медалей в Иркутской области
Борцы Бурятии выиграли 14 медалей в Иркутской области
Общество, 07.06.2021
В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по вольной борьбе памяти Юрия Хойлова
Власти Бурятии ужесточили ограничения для борьбы с COVID-19
Власти Бурятии ужесточили ограничения для борьбы с COVID-19
Общество, 07.06.2021
Усиление ограничений коснулось ряда отраслей – от вузов до общепита
В Забайкалье восстановлен проезд по подтопленным дорогам
В Забайкалье восстановлен проезд по подтопленным дорогам
Общество, 07.06.2021
На некоторых участках проехать можно только на грузовых автомобилях
Усть-ордынский борец победил на международном турнире в Румынии
Усть-ордынский борец победил на международном турнире в Румынии
Общество, 07.06.2021
Фёдор Балтуев завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 кг среди юниоров
В Улан-Удэ подготовили 29 пунктов на случай эвакуации
В Улан-Удэ подготовили 29 пунктов на случай эвакуации
Общество, 07.06.2021
Пока никто не может утверждать, будет ли в этом году наводнение или высокая вода

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^