В Улан-Удэ доставлены 8 колоколов для собора в парке Орешкова

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Для завершения колокольного комплекса предполагается изготовить ещё 5 колоколов



По благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа в марте этого года для строящегося Успенского кафедрального собора в Улан-Удэ был заказан комплект колоколов.



- Колокола были изготовлены на Тутаевском колокольном заводе ООО «Италмас» и уже в июне доставлены в Улан-Удэ. Комплект из 8 колоколов был приобретён на пожертвования главы Республики Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова, представителей администрации города Улан-Удэ, управляющего директора акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонида Яковлевича Белых, генерального директора ООО «Компания Титан» Вадима Витальевича Бредний, экс-председателя Народного Хурала Республики Бурятия Матвея Матвеевича Гершевича, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Митрополит осмотрел изготовленные колокола и рассказал, что предполагается изготовить ещё пять колоколов, которые завершат колокольный комплекс, необходимый для традиционного богослужебного звона. В скором времени колокола будут освящены и помещены на колокольню строящегося Успенского кафедрального собора Улан-Удэ.

