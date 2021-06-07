Для завершения колокольного комплекса предполагается изготовить ещё 5 колоколов
По благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа в марте этого года для строящегося Успенского кафедрального собора в Улан-Удэ был заказан комплект колоколов.
- Колокола были изготовлены на Тутаевском колокольном заводе ООО «Италмас» и уже в июне доставлены в Улан-Удэ. Комплект из 8 колоколов был приобретён на пожертвования главы Республики Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова, представителей администрации города Улан-Удэ, управляющего директора акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонида Яковлевича Белых, генерального директора ООО «Компания Титан» Вадима Витальевича Бредний, экс-председателя Народного Хурала Республики Бурятия Матвея Матвеевича Гершевича, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Митрополит осмотрел изготовленные колокола и рассказал, что предполагается изготовить ещё пять колоколов, которые завершат колокольный комплекс, необходимый для традиционного богослужебного звона. В скором времени колокола будут освящены и помещены на колокольню строящегося Успенского кафедрального собора Улан-Удэ.
В Улан-Удэ доставлены 8 колоколов для собора в парке Орешкова
Общество, Фото:
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