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Подписана дорожная карта по проекту «Дальневосточный квартал» в Улан-Удэ

Подписана дорожная карта по проекту «Дальневосточный квартал» в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Итогом реализации дорожной карты должно стать включение проекта в республиканские или федеральные госпрограммы в 2022 году

Глава Бурятии Алексей Цыденов и президент ПАО «Группа компаний ПИК» Сергей Гордеев подписали укрупнённую дорожную карту реализации проекта ревитализации центральной части Улан-Удэ.

Как отметили в пресс-службе правительства Бурятии, документ предусматривает разработку двух сценариев финансовой модели ревитализации, уточнённого архитектурно-планировочного решения, подготовку предложений по источникам финансирования проекта. Итогом реализации дорожной карты должно стать включение проекта в республиканские или федеральные госпрограммы в 2022 году.

Напомним, центральная историческая часть города в границах улиц Советская, Смолина, Банзарова, Свободы рассматривается как одна из площадок для реализации проекта «Дальневосточный квартал».

Площадь рассматриваемой территории - около 18 гектаров. Сейчас здесь расположено 10 объектов культурного наследия, несколько домов, признанных аварийными. В будущем планируется строительство более 150 тысяч квадратных метров жилья, детских садов, школы, общественных пространств и парковок. Предполагается размещение зданий театра «Байкал» и Национального музея. Механизмом для ревитализации исторической части Улан-Удэ является комплексное развитие территории жилой застройки.
правительство РБ
 
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