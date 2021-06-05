Житель Забайкалья получил реальный срок за домашнее насилие

Он угрожал убийством и избивал сожительницу, своего родного брата и двух знакомых женщин
Прокуратура Дульдургинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего ранее судимого жителя райцентра. Он обвиняется в причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, угрозе убийством и причинении средней степени тяжести вреда здоровью.
В 2020 году мужчина после употребления спиртного по месту своего проживания и в гостях не менее 6 раз угрожал убийством и избивал сожительницу, своего родного брата и двух знакомых женщин.
Свои действия он объяснял алкогольным опьянением.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, взяв под стражу в зале суда.
- При вынесении приговора суд учёл мнение государственного обвинителя о наличии обстоятельств, отягчающих ответственность – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, а также предшествующую судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - отметили в прокуратуре Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
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Общество, Фото:
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