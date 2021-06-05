В нацпарке Бурятии подготовили экотропу к лежбищу нерпы

Лежбище нерп на Ушканьих островах ждёт туристов.Государственные инспекторы Забайкальского национального парка очистили и подготовили экологическую тропу к лежбищу нерпы к началу летнего туристического сезона.- Символ Забайкальского национального парка - нерпа, уже собирается на льдинах и ждёт гостей, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

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