В нацпарке Бурятии подготовили экотропу к лежбищу нерпы

Подготовили тропу к началу туристического сезона
Лежбище нерп на Ушканьих островах ждёт туристов.
Государственные инспекторы Забайкальского национального парка очистили и подготовили экологическую тропу к лежбищу нерпы к началу летнего туристического сезона.
- Символ Забайкальского национального парка - нерпа, уже собирается на льдинах и ждёт гостей, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Подготовили тропу к началу туристического сезона
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