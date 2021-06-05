Ещё 94 случая заражения COVID-19 выявили в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За сутки скончались трое больных коронавирусом



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 5 июня зарегистрировано 39 046 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 94 новых больных коронавирусом. Из новых случаев COVID-19: 66 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 5262 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 187 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 37374 человек, в том числе за сутки 155.



В стационарах республики получают лечение 925 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 552. В отделениях реанимации находится 63 пациента (из них старше 65 лет –31), на ИВЛ – 43 пациента (из них старше 65 –20), в том числе на неинвазивной ИВЛ–34.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1031 койка: занято – 925, свободно – 106 коек. Занятость коечного фонда составляет 89,7%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2318 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 909 человек, в том числе за сутки 3 пациента.





