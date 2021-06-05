В Бурятии потушили 2 лесных пожара

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На утро 5 июня продолжается тушение пожаров в Еравнинском и Закаменском районах



За прошедшие сутки возникло 4 лесных пожара в Еравнинском, Закаменском и Северобайкальском районах. Лесной пожар в Закаменском районе возник из-за сухой грозы, остальные - из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 66 га, из которых 40 га - на территории, не покрытой лесом.



На тушении работали 123 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 13 единиц лесопожарной техники.



Два лесных пожара в Северобайкальском районе ликвидированы. На утро 5 июня продолжаются работы по тушению лесных пожаров в Еравнинском и Закаменском районах на общей площади 6 га. На тушении работают 68 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 10 единиц лесопожарной техники.



В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

