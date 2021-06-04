Студенты Бурятии на лесном чемпионате будут валить деревья

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Чемпионат профессионального мастерства состоится в Дивногорске



Студенты Бурятского лесопромышленного колледжа (БЛПК) отправились в город Дивногорск Красноярского края, где проходит чемпионат профессионального мастерства среди студентов лесной отрасли «Лесоруб-юниор».



- Такие чемпионаты необходимы для подготовки грамотных специалистов лесного хозяйства. Прежде всего, они отрабатывают основные навыки: валка дерева, обрезка сучьев и замена пильной цепи. В будущем эти знания пригодятся для проведения лесохозяйственных работ, например, прореживания или уборки гари, - рассказал руководитель практики БЛПК Виктор Сластин.



Судьи определяют точность заданной траектории падения дерева, высоту пня, при раскряжевке угол среза и толщину срезанных дисков. При обрезке сучьев за отведенное время подсчитывается количество срезанных сучков и высота оставленных пней. А в соревнованиях по замене цепи бензопилы оценивается правильная сборка, натяжка цепи и отсутствие травм.



- Конечно, немного переживаю, первый раз участвую в таких соревнованиях. Тут важна точность и скорость, сделал спил на пару миллиметров больше, снимают баллы для всей команды. Я думаю, что у нас есть все шансы на победу, - поделился студент направления «Лесное и лесопарковое хозяйство» Алексей Исаков.



Студенты несколько месяцев готовились к конкурсу на одной из действующих лесосек республики. В этом им помогли специалисты Иволгинского лесхоза и лесничества. Лесозаготовители и лесники разъясняли студентам основные навыки валки деревьев, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



