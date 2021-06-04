«Молодые таланты» Улан-Удэ получат по 30 тысяч рублей

Комиссия выбрала 15 лауреатов молодёжной премии мэра
В столице Бурятии подвели итоги ежегодного конкурса «Лауреат премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты».
- Конкурс проводился с целью поддержки талантливой и социально активной молодёжи города Улан-Удэ, проявившей себя в различных сферах деятельности и внёсшей вклад в развитие города Улан-Удэ. Всего на конкурс было подано 45 заявок, и по результатам их рассмотрения комиссия выбрала 15 лауреатов в трёх номинациях, - сообщает управление по информационной политике города.
В номинации «За высокие достижения в области молодёжной политики» награды получат: Игорь Львов, студент Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта филиала ФГБОУ ВО «ИрГУПС»; Юрий Мордвинов, студент БГСХА им. В.Р. Филиппова; специалисты ГАУ РБ «Молодёжный центр» Баир Батуев и Жалсан Дондоков; студентка Бурятского республиканского педагогического колледжа Светлана Дыляева.
Номинацию «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности» выиграли студентка ВСГиК Елизавета Харлампьева, командир штаба педагогических отрядов БРО молодёжной общероссийской организации «Российские студенческие отряды» Виктория Сечина, обучающаяся центра дополнительного образования «Малая академия наук» Дарья Вершинина, учащаяся республиканского бурятского национального лицея-интерната №1 Адиса Бурунова и студент техникума строительства и городского хозяйства Баир Цыбиков.
В номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности» победителями стали: врачи-инфекционисты республиканской клинической инфекционной больницы Елена Михайлова и Людмила Урмакшинова; звукооператор центра культуры и досуга Улан-Удэ Владимир Фомин; заместитель директора по учебно-воспитательной работе детской школы искусств №3 Екатерина Махова и педагог дополнительного образования центра «Безопасное детство» Дугар Зундуев.
Победителям присваивается звание «Лауреат именной премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты» и выплачивается единовременное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Торжественное награждение лауреатов состоится ко Дню молодёжи 25 июня этого года.
«Молодые таланты» Улан-Удэ получат по 30 тысяч рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Принять участие в онлайн-забеге можно 5 июня в любое удобное время
Церемония прошла в День защиты детей
Специалисты определят перспективы потребления газа в республике
В настоящее время проводится оценка береговой линии
Мероприятие пройдёт на площадке фестиваля «Бумажный ключ»
Комиссия выбрала 15 лауреатов молодёжной премии мэра
За корону будут бороться сразу семь конкурсанток из Бурятии
Мэдэгма рассказала, что её отец очень любил родное село
6 июня ей предстоит бороться за «золото» с представительницами Германии
В 2021 году исполнилось сто лет центральной районной библиотеке посёлка Нижнеангарск
Чемпионат профессионального мастерства состоится в Дивногорске
В Бурятии 155 населённых пунктов, подверженных переходу огня из леса
В БСМП за три дня переоборудовали более 90 коек для больных COVID-19
Собрана статистика по фильтрам, установленным собственниками для нанимателей жилья посуточно
Возле аэропорта запустят систему фиксации нарушений, связанных с парковкой