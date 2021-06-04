«Молодые таланты» Улан-Удэ получат по 30 тысяч рублей

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Комиссия выбрала 15 лауреатов молодёжной премии мэра



В столице Бурятии подвели итоги ежегодного конкурса «Лауреат премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты».



- Конкурс проводился с целью поддержки талантливой и социально активной молодёжи города Улан-Удэ, проявившей себя в различных сферах деятельности и внёсшей вклад в развитие города Улан-Удэ. Всего на конкурс было подано 45 заявок, и по результатам их рассмотрения комиссия выбрала 15 лауреатов в трёх номинациях, - сообщает управление по информационной политике города.



В номинации «За высокие достижения в области молодёжной политики» награды получат: Игорь Львов, студент Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта филиала ФГБОУ ВО «ИрГУПС»; Юрий Мордвинов, студент БГСХА им. В.Р. Филиппова; специалисты ГАУ РБ «Молодёжный центр» Баир Батуев и Жалсан Дондоков; студентка Бурятского республиканского педагогического колледжа Светлана Дыляева.



Номинацию «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности» выиграли студентка ВСГиК Елизавета Харлампьева, командир штаба педагогических отрядов БРО молодёжной общероссийской организации «Российские студенческие отряды» Виктория Сечина, обучающаяся центра дополнительного образования «Малая академия наук» Дарья Вершинина, учащаяся республиканского бурятского национального лицея-интерната №1 Адиса Бурунова и студент техникума строительства и городского хозяйства Баир Цыбиков.



В номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности» победителями стали: врачи-инфекционисты республиканской клинической инфекционной больницы Елена Михайлова и Людмила Урмакшинова; звукооператор центра культуры и досуга Улан-Удэ Владимир Фомин; заместитель директора по учебно-воспитательной работе детской школы искусств №3 Екатерина Махова и педагог дополнительного образования центра «Безопасное детство» Дугар Зундуев.



Победителям присваивается звание «Лауреат именной премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты» и выплачивается единовременное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Торжественное награждение лауреатов состоится ко Дню молодёжи 25 июня этого года.

