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В Бурятии рассказали о преимуществах принудительных работ осуждённых

В Бурятии рассказали о преимуществах принудительных работ осуждённых
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Сейчас более 20 человек занимаются ремонтом автодорог

В УФСИН по Бурятии рассказали о преимуществах труда осуждённых к принудительным работам.

Такой вид наказания, как принудительные работы, в России действует с 2017 года. С сентября 2020 года данный вид наказания исполняется и в Бурятии.

Осуждённые к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах. В Бурятии это участок, функционирующий как исправительный центр при колонии-поселении №3.

- Труд данной категории осужденных имеет ряд преимуществ для работодателей. Во-первых, труд – это обязанность осуждённых, они не могут отказаться от предложенной работы, а добросовестное отношение к труду и правопослушное поведение является стимулом к освобождению от наказания, - отмечают в УФСИН.

Во-вторых, при трудоустройстве осуждённых не обязательно заключать трудовые договоры, достаточно заключить договор о предоставлении рабочей силы с исправительным центром. В-третьих, региональное законодательство может предусматривать налоговые льготы для организаций, использующих труд осужденных к принудительным работам. Кроме того, во время работы, осужденные находятся под постоянным контролем сотрудников пенитенциарного ведомства, отмечают в УФСИН.

На сегодняшний день 22 осуждённых трудоустроены в ООО «Байкал-Техстрой», где занимаются ремонтом автодорог города. 
осужденные принудительные работы УФСИН
 
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