Сейчас более 20 человек занимаются ремонтом автодорог
В УФСИН по Бурятии рассказали о преимуществах труда осуждённых к принудительным работам.
Такой вид наказания, как принудительные работы, в России действует с 2017 года. С сентября 2020 года данный вид наказания исполняется и в Бурятии.
Осуждённые к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах. В Бурятии это участок, функционирующий как исправительный центр при колонии-поселении №3.
- Труд данной категории осужденных имеет ряд преимуществ для работодателей. Во-первых, труд – это обязанность осуждённых, они не могут отказаться от предложенной работы, а добросовестное отношение к труду и правопослушное поведение является стимулом к освобождению от наказания, - отмечают в УФСИН.
Во-вторых, при трудоустройстве осуждённых не обязательно заключать трудовые договоры, достаточно заключить договор о предоставлении рабочей силы с исправительным центром. В-третьих, региональное законодательство может предусматривать налоговые льготы для организаций, использующих труд осужденных к принудительным работам. Кроме того, во время работы, осужденные находятся под постоянным контролем сотрудников пенитенциарного ведомства, отмечают в УФСИН.
На сегодняшний день 22 осуждённых трудоустроены в ООО «Байкал-Техстрой», где занимаются ремонтом автодорог города.
В Бурятии рассказали о преимуществах принудительных работ осуждённых
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Медведь бродил в окрестностях старых дач
По данным переписи 2010 года, в Бурятии русским языком владели 98% жителей
Несчастного кота клевали вороны
Поступило 140 заявок
Упрощённый порядок назначения пенсий и соцвыплат продлили до 1 июля
Чем выше доход респондентов, тем чаще они считают, что идеальный отпуск возможен только за рубежом
В чемпионате «Динамо» приняли участие более 70 спортсменов
Число госпитализированных больных и количество ковидных коек увеличивается каждый день
Артисты презентовали экотропу к пику Любви
Цветы вырастили в оранжерее дацана
Сегодня ЕГЭ проводится в 20 пунктах проведения экзамена
МегаФон и катарский оператор связи Ooredoo в ходе Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании
Косолапый бежал вдоль трассы
Преждевременные роды ночью пришлось принимать сельскому фельдшеру
Лучшие приставы Бурятии выступят на конкурсе в Хабаровске