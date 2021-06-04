В Бурятии рассказали о преимуществах принудительных работ осуждённых

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Сейчас более 20 человек занимаются ремонтом автодорог



В УФСИН по Бурятии рассказали о преимуществах труда осуждённых к принудительным работам.



Такой вид наказания, как принудительные работы, в России действует с 2017 года. С сентября 2020 года данный вид наказания исполняется и в Бурятии.



Осуждённые к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах. В Бурятии это участок, функционирующий как исправительный центр при колонии-поселении №3.



- Труд данной категории осужденных имеет ряд преимуществ для работодателей. Во-первых, труд – это обязанность осуждённых, они не могут отказаться от предложенной работы, а добросовестное отношение к труду и правопослушное поведение является стимулом к освобождению от наказания, - отмечают в УФСИН.



Во-вторых, при трудоустройстве осуждённых не обязательно заключать трудовые договоры, достаточно заключить договор о предоставлении рабочей силы с исправительным центром. В-третьих, региональное законодательство может предусматривать налоговые льготы для организаций, использующих труд осужденных к принудительным работам. Кроме того, во время работы, осужденные находятся под постоянным контролем сотрудников пенитенциарного ведомства, отмечают в УФСИН.



На сегодняшний день 22 осуждённых трудоустроены в ООО «Байкал-Техстрой», где занимаются ремонтом автодорог города.

