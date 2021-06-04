«Зелёный марафон» в Улан-Удэ пробегут в новом формате

Принять участие в онлайн-забеге можно 5 июня в любое удобное время



«Зелёный марафон» в Улан-Удэ пройдёт в онлайн-формате, с помощью одноимённого приложения. Спортивное мероприятие проводится в новом формате в связи с эпидемиологической ситуацией в Бурятии.



5 июня, в День защиты окружающей среды, жители Бурятии смогут принять участие в онлайн-забеге, вне зависимости от места проживания. Участники могут пробежать одну из 4 дистанций: 4,2 км; 10 км; 21,1 км; 42,2 км. Бежать онлайн можно в любое удобное время суток с 00:00 до 24:00 5 июня.180 самых быстрых участников среди мужчин и женщин на каждой дистанции (среди всех участников всероссийского «Зелёного марафона») получат призы, кубки и медали марафона.



- Каждый километр, который участник пробежит 5 июня с мобильным приложением, Сбер приравняет к одному рублю. Чем больше километров – тем больше рублей в общую копилку, которая пойдёт на посадку деревьев в регионах России, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



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