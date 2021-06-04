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В Иркутске впервые состоится турнир выходного дня по теннису

В Иркутске впервые состоится турнир выходного дня по теннису
Общество,  Фото:pixabay.com
В «Звёздах Байкала» приму участие подростки до 13 и 17 лет

В Иркутске на кортах теннисного клуба «Удача» 5 и 6 июня пройдёт турнир выходного дня по теннису (ТВД) «Звёзды Байкала» среди юношей и девушек до 13 лет и до 17 лет. Соревнования проводятся под эгидой Российского теннисного тура Федерации тенниса России. Игры начнутся в 9:00.

- Такие соревнования на территории Приангарья проводятся впервые. В 2006 году состоялось первенство Иркутской области от Российского теннисного тура, а турниры выходного дня у нас не проходили. Это событие значимое для иркутского тенниса и даст хороший старт начинающим спортсменам, - отметила президент Федерации тенниса Иркутской области Алёна Змановская.

Турниры выходного дня имеют большое значение для популяризации и развития массовости этого вида спорта. В Иркутске в соревнованиях примут участие Дмитрий Левит, Егор Семёнов, Валерия Макарова, Мария Бахвалова и другие теннисисты, сообщает пресс-служба областного министерства спорта.

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