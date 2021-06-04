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Упрощённый порядок назначения пенсий и соцвыплат вновь продлили

Упрощённый порядок назначения пенсий и соцвыплат вновь продлили
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Упрощённый порядок назначения пенсий и соцвыплат продлили до 1 июля

Пенсионный фонд до 1 июля продлевает упрощенный порядок по назначению по некоторым видам пенсий и социальных выплат. Меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости короновирусу, сообщили в пресс-службе ОПФР по Бурятии.

Назначение повышенной пенсии северянам

Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое место жительства при этом подтверждается личным заявлением пенсионера, которое необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд для продления права на выплату. В Бурятии это правило касается пенсионеров, проживающих в Северо-Байкальском, Баунтовском и Муйском районах.

До 1 июля это заявление не нужно будет подавать в ПФР, поскольку сведения о месте жительства будут уточняться специалистами фонда самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел, по данным от работодателей либо по телефону при общении с самим пенсионером.

Продление выплаты пенсии по доверенности

По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда, чтобы подтвердить получение пенсии. До 1 июля 2021 года данный порядок снова приостановлен, и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию. Благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного периода.

Продление выплат пенсионерам без прописки

Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную пенсию. Она назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Постановлением правительства РФ до 1 июля порядок подтверждения места жительства для получения пенсии не требуется, поэтому пенсионерам до конца июня не нужно обращаться с заявлением в ПФР.

Назначение и продление пенсии инвалидам

Кроме того, правительство РФ пролонгировало временный порядок установления или подтверждения инвалидности. Если дата, до которой была установлена инвалидность по итогам предыдущего освидетельствования в органах МСЭ, наступает до 1 октября 2021 года, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

При первичном установлении инвалидности, после получения сведений от органов МСЭ, специалисты Пенсионного фонда связываются с гражданином и информируют его о возможности подачи заявления на назначение и доставку пенсии через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР pfr.gov.ru или портале госуслуг. Если у гражданина нет возможности направить заявление удаленно с помощью электронных сервисов, то свое согласие на назначение пенсии по инвалидности он может дать специалистам ПФР по телефону.

С июля 2020 года Пенсионный фонд в беззаявительном порядке назначает ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам. Социальная выплата назначается со дня признания гражданина инвалидом в течение 10 рабочих дней по сведениям, поступившим в Пенсионный фонд из Федерального реестра инвалидов.

Проактивное продление и возобновление пенсий по потере кормильца

С 2020 года учащимся и студентам больше не нужно лично обращаться в ПФР для продления и возобновления выплаты пенсий по потере кормильца. По законодательству граждане, достигшие возраста 18 лет, обучающиеся в образовательных заведениях очно, имеют право на получение пенсии по потере кормильца до окончания ими обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет.

В рамках проактива теперь все подтверждающие документы об очном образовании в школе, ссузе или в высшем учебном заведении специалисты Пенсионного фонда запрашивают теперь в учебных заведениях самостоятельно.

От получателя пенсии специалистам потребуется только уточняющая информация о месте учебы и его волеизъявление по поводу получения или неполучения выплаты, которые можно сообщить в ПФР по телефону или электронной почте.

Госуслуга по автопродлению пенсии по потере кормильца без личной явки в фонд особенно удобна для студентов, обучающихся в вузах за пределами республики. Подтверждающие документы по таким студентам Отделение запрашивает через региональные отделения ПФР по месту нахождения образовательного учреждения либо непосредственно в самой образовательной организации.

В случае с возобновлением получения пенсии по потере кормильца от гражданина потребуется заявление на выплату, которое он может подать дистанционно, через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуги. 
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