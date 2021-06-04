В чемпионате «Динамо» приняли участие более 70 спортсменов
Чемпионат Бурятского регионального отделения «Динамо» по легкоатлетическому кроссу состоялся на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. В чемпионате приняли участие более 70 спортсменов из 13 команд органов безопасности и правопорядка республики.
Представители команды сил специального назначения Росгвардии Бурятии одержали победу в смешанной эстафете 4 х 1000 м чемпионата по легкоатлетическому кроссу.
В личном первенстве первое место на дистанции 3 км среди женщин заняла сотрудница ОМОН «Кречет» Анна Л.. Среди мужчин на дистанции 5 км вторым стал Вячеслав Б., третье место занял Дмитрий Г.
По итогам чемпионата победители и призёры награждены кубками, дипломами и медалями.
Росгвардейцы Бурятии стали сильнейшими в кроссе
Общество, Фото:
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