Росгвардейцы Бурятии стали сильнейшими в кроссе

Общество, Фото: предоставлено Росгвардией по РБ

В чемпионате «Динамо» приняли участие более 70 спортсменов



Чемпионат Бурятского регионального отделения «Динамо» по легкоатлетическому кроссу состоялся на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. В чемпионате приняли участие более 70 спортсменов из 13 команд органов безопасности и правопорядка республики.



Представители команды сил специального назначения Росгвардии Бурятии одержали победу в смешанной эстафете 4 х 1000 м чемпионата по легкоатлетическому кроссу.



В личном первенстве первое место на дистанции 3 км среди женщин заняла сотрудница ОМОН «Кречет» Анна Л.. Среди мужчин на дистанции 5 км вторым стал Вячеслав Б., третье место занял Дмитрий Г.



По итогам чемпионата победители и призёры награждены кубками, дипломами и медалями.



