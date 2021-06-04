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В Чите запустят воздушные змеи

В Чите запустят воздушные змеи
Общество,  Фото:pixabay.com
Столица Забайкалья примет фестиваль «Радужный змей»

В Чите 5 июня состоится фестиваль воздушных змеев. Мероприятие пройдёт на аэродроме «Каштак» и начнётся в 11:00.

В рамках праздника будут проведены конкурсы воздушных змеев по номинациям «Властелин небес», «Пилотажный змей», «Командный воздух», «Самодельный змей», «Самый большой змей», «Радужный змей». Также будут организованы развлекательные площадки, конкурсы с призами и подарками. Главным призом станет электросамокат.

К участию в фестивале приглашаются дети и их родители.

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Чита фестиваль воздушный змей
 
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