В Чите запустят воздушные змеи

Столица Забайкалья примет фестиваль «Радужный змей»



В Чите 5 июня состоится фестиваль воздушных змеев. Мероприятие пройдёт на аэродроме «Каштак» и начнётся в 11:00.



В рамках праздника будут проведены конкурсы воздушных змеев по номинациям «Властелин небес», «Пилотажный змей», «Командный воздух», «Самодельный змей», «Самый большой змей», «Радужный змей». Также будут организованы развлекательные площадки, конкурсы с призами и подарками. Главным призом станет электросамокат.



К участию в фестивале приглашаются дети и их родители.



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