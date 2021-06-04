Театр «Байкал» станцевал на фоне тункинских гор









«Так бы и смотрел бесконечно. Горжусь своими земляками», «Глаз не оторвать», «Так красиво», «Завораживающий ёхор» - поделились пользователи.



Справка:



Пик любви – одна из вершин Тункинских гольцов, находится на высоте 2412 метров. Одна из самых популярных вершин для восхождения в Аршане. На пик Любви идёт хорошо протоптанная тропа. Согласно поверью, любовь будет крепче, если забраться на эту вершину вместе с любимым человеком.





Накануне, 3 июня, в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии прошла презентация туристского проекта «Прошагай город». Состоялся телемост с Петербургским международным экономическим форумом, сообщили в минкультуры Бурятии.Во время прямого эфира с Санкт-Петербургом была представлена экотропа к пику Любви на Аршане. Отныне экотропу можно найти в Яндекс.Карты и Google Maps.Открыла эфир балетная труппа театра «Байкал». Танцоры исполнили ёхор хонгодоров, который на фоне живописных гор выглядел особенно колоритно. Видео танца опубликовали на официальной странице национального парка «Тункинский».