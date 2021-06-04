Театр «Байкал» станцевал на фоне тункинских гор

Артисты презентовали экотропу к пику Любви
Накануне, 3 июня, в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии прошла презентация туристского проекта «Прошагай город». Состоялся телемост с Петербургским международным экономическим форумом, сообщили в минкультуры Бурятии.
Во время прямого эфира с Санкт-Петербургом была представлена экотропа к пику Любви на Аршане. Отныне экотропу можно найти в Яндекс.Карты и Google Maps.
Открыла эфир балетная труппа театра «Байкал». Танцоры исполнили ёхор хонгодоров, который на фоне живописных гор выглядел особенно колоритно. Видео танца опубликовали на официальной странице национального парка «Тункинский».
«Так бы и смотрел бесконечно. Горжусь своими земляками», «Глаз не оторвать», «Так красиво», «Завораживающий ёхор» - поделились пользователи.
Справка:
Пик любви – одна из вершин Тункинских гольцов, находится на высоте 2412 метров. Одна из самых популярных вершин для восхождения в Аршане. На пик Любви идёт хорошо протоптанная тропа. Согласно поверью, любовь будет крепче, если забраться на эту вершину вместе с любимым человеком.
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Артисты презентовали экотропу к пику Любви
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