Церемония прошла в День защиты детей
Жители забайкальского села Орой Александр и Олеся решили зарегистрировать свой брак, родив четвертую дочь. Девочка, которую назвали Евой, стала участницей церемонии бракосочетания родителей.
Брак зарегистрирован 1 июня, в День защиты детей. У супругов уже было три дочери: Виктория и двойняшки Алина и Арина. Но именно четвёртое рождение сподвигло их на заключение брака.
Напомним, что отделами ЗАГС Забайкальского края с начала года зарегистрировано 2252 актовых записи о заключении брака. Среди новобрачных впервые вступили в брак 1512 женщин и 1458 мужчин. Также статистика показала, что большее число вышедших замуж женщин находилось в возрасте от 18 до 30 лет, а женившихся мужчин – от 18 до 24 лет. Через портал Госуслуги было подано 25% заявлений.
По данным 2020 года, самое большое число браков зарегистрировано пятью отделами ЗАГС Читы – 2378 регистраций по городу, население которого составляет 351,7 тысячи человек. По Забайкальскому краю среди районов на первом месте в 2020-м году был Краснокаменский – 350 браков (население 57, 5 тысячи), на втором Читинский - 348 браков (население почти 66 тысяч человек), далее Борзинский – 235 браков (население почти 47 тысяч), Агинский – 173 брака (население 17,4 тысячи), Карымский – 164 брака (население района 35,9 тысячи человек). Самое маленькое число браков – 21 – в 2020 году зарегистрировано в Александрово-Заводском районе, население которого составляет 7,1 тысячи человек. Всего за 2020 год на территории края было зарегистрировано 5480 браков. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
Забайкальцы зарегистрировали брак после рождения четвёртой дочери
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