Жителей Бурятии просят показать любовь к республике

Лучшие признания получат призы конкурса «#ЯлюблюБурятию03»



В Бурятии стартовал конкурс «#ЯлюблюБурятию03», посвящённый празднованию Дня республики. Акция проходит онлайн в соцсети Инстаграм.



Для участия нужно подписаться на аккаунт @osnova_budushego, сделать фотографию или снять видео, в котором присутствует надпись «#ЯлюблюБурятию» и выложить у себя в аккаунте в Инстаграм. Также необходимо поставить под публикацией хештег #ЯлюблюБурятию03 и отметить аккаунт @osnova_budushego.



15 самых лучших работ получат ценные призы в виде гаджетов: рюкзаки, беспроводные наушники, кольцевые лампы, колонки, фитнес-браслеты и т.д. Приём заявок осуществляется до 11 июня. Об этом сообщает общественное движение «Основа будущего».



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