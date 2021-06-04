Цветы вырастили в оранжерее дацана
6 июня в 10 часов в дацане «Ринпоче Багша» в Улан-Удэ состоится массовая посадка цветов.
На территории храмового комплекса цветы высадят цветы, выращенные в оранжерее дацана.
- Более чем 20 тысяч цветов являются подношением всем Буддам и Бодхисаттвам, а также подарком для всех приходящих в дацан, - пояснили представители «Ринпоче Багша».
Желающим помочь в высадке цветов предлагают присоединиться.
В дацане в Улан-Удэ высадят 20 тысяч цветов
Общество, Фото:
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