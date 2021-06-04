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Бурятия договорилась о сотрудничестве с иркутскими учёными

Бурятия договорилась о сотрудничестве с иркутскими учёными
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Специалисты определят перспективы потребления газа в республике

Учёные Иркутского института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН изучат перспективы развития газа на территории Бурятии. Они выступят экспертами в составе рабочей группы по разработке топливно-энергетического баланса в республике. Соответствующее соглашение подписано накануне заместителем председателя правительства Евгением Луковниковым.

Планируется, что учёные не только определят количественную потребность всех видов ресурсов, но и перспективу потребления в Бурятии газа как топлива. Соглашение подписано в стенах Иркутского института систем энергетики.

В начале Евгений Луковников озвучил важность разработки топливно-энергетического баланса и понимания перспектив развития газификации в Бурятии. Он рассказал ближайшие планы по этому вопросу. В первую очередь, это перевод малых котельных на сжиженный природный газ. Пилотными определены северные районы республики. Город Северобайкальск станет первым: строительство новых котельных начнётся уже в этом году.

- Наш институт уже в течении 30 лет исследует вопросы газификации Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Конечно, нам очень приятно, что вы сейчас стоите во главе этого процесса, в отличии от Иркутска. Мы рады выступить экспертами и нашему сотрудничеству, - отметил директор института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева, член-корреспондент РАН Валерий Стенников.

Расчёт топливно-энергетического баланса определит параметры газификации республики, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Напомним, Сибирский энергетический институт был создан в 1960 году в составе Сибирского отделения Академии наук СССР. В 1997 году он был переименован в институт систем энергетики имени Л. А. Мелентьева Сибирского отделения РАН.
Бурятия газификация энергетика наука
 
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