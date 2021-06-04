Специалисты определят перспективы потребления газа в республике
Учёные Иркутского института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН изучат перспективы развития газа на территории Бурятии. Они выступят экспертами в составе рабочей группы по разработке топливно-энергетического баланса в республике. Соответствующее соглашение подписано накануне заместителем председателя правительства Евгением Луковниковым.
Планируется, что учёные не только определят количественную потребность всех видов ресурсов, но и перспективу потребления в Бурятии газа как топлива. Соглашение подписано в стенах Иркутского института систем энергетики.
В начале Евгений Луковников озвучил важность разработки топливно-энергетического баланса и понимания перспектив развития газификации в Бурятии. Он рассказал ближайшие планы по этому вопросу. В первую очередь, это перевод малых котельных на сжиженный природный газ. Пилотными определены северные районы республики. Город Северобайкальск станет первым: строительство новых котельных начнётся уже в этом году.
- Наш институт уже в течении 30 лет исследует вопросы газификации Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Конечно, нам очень приятно, что вы сейчас стоите во главе этого процесса, в отличии от Иркутска. Мы рады выступить экспертами и нашему сотрудничеству, - отметил директор института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева, член-корреспондент РАН Валерий Стенников.
Расчёт топливно-энергетического баланса определит параметры газификации республики, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Напомним, Сибирский энергетический институт был создан в 1960 году в составе Сибирского отделения Академии наук СССР. В 1997 году он был переименован в институт систем энергетики имени Л. А. Мелентьева Сибирского отделения РАН.
Бурятия договорилась о сотрудничестве с иркутскими учёными
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Принять участие в онлайн-забеге можно 5 июня в любое удобное время
Церемония прошла в День защиты детей
Специалисты определят перспективы потребления газа в республике
В настоящее время проводится оценка береговой линии
Мероприятие пройдёт на площадке фестиваля «Бумажный ключ»
Комиссия выбрала 15 лауреатов молодёжной премии мэра
За корону будут бороться сразу семь конкурсанток из Бурятии
Мэдэгма рассказала, что её отец очень любил родное село
6 июня ей предстоит бороться за «золото» с представительницами Германии
В 2021 году исполнилось сто лет центральной районной библиотеке посёлка Нижнеангарск
Чемпионат профессионального мастерства состоится в Дивногорске
В Бурятии 155 населённых пунктов, подверженных переходу огня из леса
В БСМП за три дня переоборудовали более 90 коек для больных COVID-19
Собрана статистика по фильтрам, установленным собственниками для нанимателей жилья посуточно
Возле аэропорта запустят систему фиксации нарушений, связанных с парковкой