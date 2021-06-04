МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий

Подписи под документом поставили генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян и генеральный директор Ooredoo Катар шейх Мохаммед бин Абдулла Аль Тани.Ooredoo, одна из ведущих международных телекоммуникационных компаний, выступает основным поставщиком услуг связи на предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, где сейчас ведётся интенсивная подготовка к турниру. На территории страны готовится вся необходимая инфраструктура, чтобы принять болельщиков и десятки футбольных команд со всего мира.В рамках подписанного меморандума МегаФон предоставит Ooredoo экспертную помощь по подготовке технологической инфраструктуры на крупных спортивных мероприятиях.В 2018 году МегаФон был официальным поставщиком всей телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения связи на всех мероприятиях чемпионата мира по футболу в России. Тогда российской компании удалось в короткие сроки обеспечить связью и телекоммуникационными сервисами 11 городов мундиаля и 236 объектов, 12 из которых – стадионы. Кроме того, МегаФон имеет опыт по обеспечению связью и информационными сервисами Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, Кубка Конфедераций ФИФА 2017, саммита АТЭС, G-20, ШОС, БРИКС и других значимых мероприятий.Меморандум подписан при содействии Qatar-Russia Investment and Trade Advisory. В дальнейшем организация продолжит работать с обеими компаниями для развития их международного сотрудничества.- За последние 10 лет мы накопили большой опыт по обеспечению связью и сервисами самых масштабных мероприятий. Помимо опыта работы на Олимпийских и Параолимпийских играх в Сочи, Универсиаде в Казани и других мероприятиях, мы смогли на высочайшем уровне подготовить технологическую инфраструктуру на всех объектах чемпионата мира по футболу в 2018 году, порадовав гостей качественной связью и интернетом на максимальной скорости. Уверен, что катарские партнеры смогут вывести проведение чемпионата мира на новый уровень, а мы сможем помочь им опытом и экспертизой. Гордимся, что МегаФон снова внесёт свой вклад в одно из самых масштабных спортивных событий на планете, – прокомментировал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.- Мы рады рассматривать потенциальное партнёрство с одним из ключевых игроков российской телекоммуникационной индустрии, компанией, с которой мы разделяем многие ценности, цели и сильные стороны. Подписанный меморандум соответствует нашей корпоративной стратегии, которая включает в себя поиск партнёрств и развитие отношений. Это поможет нам предоставить клиентам лучшие возможности и цифровые сервисы, включая качественный клиентский опыт на крупнейших спортивных событиях. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с МегаФоном, которое принесет пользу нашим странам сейчас и в будущем, – подчеркнул генеральный директор Ooredoo Катар шейх Мохаммед бин Абдулла Аль Тани.