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Новорождённого весом 1,1 кг доставили санавиацией в Улан-Удэ

Новорождённого весом 1,1 кг доставили санавиацией в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Преждевременные роды ночью пришлось принимать сельскому фельдшеру

В селе Хуртэй Кижингинского района Бурятии у женщины ночью начались преждевременные роды (28 недель).

- Врачебная бригада выехала на скорой. Ехать до Хуртэя 1,5 - 2 часа, медики не успели. Роды приняли фельдшер Машанова Евгения, детская медсестра Ефимова Наталья. Родился мальчик с весом 1100 граммов, - сообщается в «Кижинга-инфо.24/7».

Прибывшие врачи осмотрели маму с ребёнком и доставили в Кижингинскую центральную районную больницу. 

После стабилизации состояния на третьи сутки малыша доставили санавиацией в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ. 

- Это далеко не первый случай экстремальных родов в районе. Благодарим за отличную работу наших медиков. Вот почему сельские медики достойны самого высокого уважения и признания. Они на передовой, и от них зависит жизнь и здоровье сельчан, - отметил главный врач Кижингинской центральной районной больницы Вячеслав Максаров.
роды
 
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