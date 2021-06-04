Новорождённого весом 1,1 кг доставили санавиацией в Улан-Удэ





После стабилизации состояния на третьи сутки малыша доставили санавиацией в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.



- Это далеко не первый случай экстремальных родов в районе. Благодарим за отличную работу наших медиков. Вот почему сельские медики достойны самого высокого уважения и признания. Они на передовой, и от них зависит жизнь и здоровье сельчан, - отметил главный врач Кижингинской центральной районной больницы Вячеслав Максаров.



В селе Хуртэй Кижингинского района Бурятии у женщины ночью начались преждевременные роды (28 недель).- Врачебная бригада выехала на скорой. Ехать до Хуртэя 1,5 - 2 часа, медики не успели. Роды приняли фельдшер Машанова Евгения, детская медсестра Ефимова Наталья. Родился мальчик с весом 1100 граммов, - сообщается в «Кижинга-инфо.24/7».Прибывшие врачи осмотрели маму с ребёнком и доставили в Кижингинскую центральную районную больницу.