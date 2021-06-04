Лучший пристав-исполнитель Бурятии работает в Улан-Удэ

Лучшие приставы Бурятии выступят на конкурсе в Хабаровске



В Бурятии подвели итоги конкурса «Лучший судебный пристав».



- Предварительный этап проводился на уровне районных подразделений службы судебных приставов. Заключительный этап прошёл в форме тестирования на знание законодательства Российской Федерации, а также выполнения практических заданий. Для судебных приставов по обеспечения установленного порядка деятельности судов практические задания заключались в стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия и выполнения упражнений по физической подготовке, - рассказали в УФССП по Бурятии.



При определении лучших сотрудников учитывалась рейтинговая оценка эффективности работы за прошлый год по таким направлениям, как организация исполнительного производства, обеспечение установленного порядка деятельности судов, организация дознания, организация работы по розыску должников, их имущества и розыска детей.



По итогам регионального этапа были определены победители:



- «Лучшим судебным приставом-исполнителем» стала Елена Менжикова, судебный пристав-исполнитель Октябрьского районного отделения №2.



- «Лучшим судебным приставов по ОУПДС» стал Михаил Баслов, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Джидинского районного отделения.



- «Лучшим дознавателем» стал Батор Сыренов, ведущий дознаватель Заиграевского районного отделения судебных приставов.



- «Лучшим судебным приставов-исполнителем по розыску» стал Михаил Тармаев, судебный пристав-исполнитель Специализированного отделения розыска.



Победители регионального этапа примут участие во втором этапе всероссийского конкурса. Он пройдёт в учебно-методическом центре Дальневосточного федерального округа в УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.



