В Иркутске проведут областной фестиваль изобретательства

К участию приглашаются лица, имеющие изобретения и другие объекты интеллектуальной собственности



26 июня в Иркутске пройдёт областной фестиваль изобретательства. Мероприятие призвано популяризовать изобретательство и рационализаторство в регионе, сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.



Для участников будут организованы тематические секции: «Энергоэффективность. ЖКХ», «Медицинские технологии и оборудование», «Экология. Биотехнологии. Переработка отходов», «IT-технологии», «Малоэтажное строительство. Ландшафтный дизайн. Сад и огород», «Сельское хозяйство и производство продуктов питания».



Запланированы тематические мастер-классы, а также круглые столы: «Меры поддержки изобретателей и рационализаторов в России и Иркутской области», «Юридическое сопровождение изобретательской деятельности», «Изобретатели-инвалиды и изобретатели – инвалидам».



Участником фестиваля могут стать физические и юридические лица, имеющие оформленные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, и другие объекты интеллектуальной собственности. Один участник может представить на конкурсную программу не более трёх объектов. Участие в фестивале добровольное и безвозмездное.



Всем участникам будут вручены сертификаты и благодарственные письма, победителям в каждой из секций – дипломы 1, 2 и 3 степени, а также гран-при фестиваля.



Заявки на участие оргкомитет фестиваля принимает до 20 июня на электронную почту irk_voir@mail.ru с пометкой в теме письма «Фестиваль».

