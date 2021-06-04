В стрельбах задействовано 200 военнослужащих и 25 единиц вооружения
Экипажи танковых подразделений, дислоцированных в Бурятии, приступили к выполнению боевых стрельб, разработанных на основе опыта современных вооруженных конфликтов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Занятия танковых экипажей проводятся на различных ландшафтах местности полигона «Бурдуны», в том числе в пустынной и горно-лесистой местности.
Стрельбы проводятся во взаимодействии с расчётами беспилотной авиации, которые обеспечивают разведывательной информацией командира танкового экипажа.
Танкисты ведут стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемёта по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчёт и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.
Механики-водители выполняют упражнения по вождению боевых машин по пересечённой местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.
Во время учений предусмотрено изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток.
В стрельбах принимают участие около 200 военнослужащих и задействовано более 25 единиц вооружения и военной техники.
В Бурятии танкисты используют опыт современных конфликтов
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