В Улан-Удэ дети рискуют упасть с обрыва по дороге в школу





В Улан-Удэ общественники обследовали несколько школ, где найдены нарушения в обустройстве дорожной сети. Сигналы о небезопасных подходах к учебным заведениям поступили от жителей, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.Так, подход к средней №2 по улице Сухэ-Батора, 5 со стороны главного входа выстлан из тротуарной плитки (в прежние годы дорожка была просто заасфальтирована).Плитка на сегодняшний день уже пришла в негодность: по всему участку тротуара наблюдаются сколы, бугры и неровности. Некоторая плитка легко приподнимается от основания. Заметно, что могли быть нарушены технологии её укладки, так как на основании не видно ни подсыпки, ни бетонной заливки. Требуется срочная замена покрытия.Справа и слева по периметру подхода к школе тротуар отсутствует. А на маршруте движения школьников по пешеходной дорожке с торца школы возле общежития Бурятского государственного университета отсутствует освещение.Вопросы вызвала укладка лежачего полицейского на пешеходном переходе напротив школы: явно не хватает дистанции от искусственной неровности до пешеходного перехода, это расстояние составляет не более 30 см. Это приводит к тому, что автомобили сильно тормозят перед пешеходной «зеброй» и образуют пробку. А это одна из оживлённых улиц города.У школы №17 по улице Ключевская,50 «а» тротуары отсутствуют вовсе. Здесь стёрлась разметка пешеходного перехода, у входной группы очень большой и неудобный подъём, что, в том числе, создаёт препятствия для доступа маломобильных граждан на территорию школы.К тому же нет чёткого понимания границ пришкольной территории. Забор огорожен со всех сторон, но с одной стороны есть проход, который используют местные жители для сокращения пути при движении по микрорайону. Сразу на выходе из школы пустырь со строительным мусором. Здесь, как отметили горожане, люди часто выгуливают своих собак без намордников и не на привязи, это приводило несколько раз к нападению на детей, выходящих из школы.Территория вокруг школы №56 по улице Краснофлотская,46 также не имеет обустроенных тротуаров. Напротив главного входа полностью стёрта разметка пешеходного перехода, один из знаков сильно выцвел, на втором видны следы повреждений, возможно вандализм.На подходах к школе с одной стороны общественники нашли люки, один из которых никак не закреплён, его крышка легко открывается и лежит неровно. Это может привести к несчастному случаю, если ребёнок в него провалится. Также к забору школы с внешней стороны почти по всему периметру примыкают гаражи.Школа №40 по улице Пушкина,40 удивила общественников тем, что дети с главного входа выходят сразу на проезжую часть, тротуар как таковой отсутствует. Дорога за периметром школы довольно оживлённая и по ней двигается также грузовой транспорт, на участке следования школьников горожане оставляют личные автомобили, что создает угрозу наезда на ребенка.Возле входной группы забора школы установлена электроопора, которая подпирается трубой. Также маршрут школьников проходит через гаражи, причём путь представляет из себя дорожку, которая оканчивается высоким обрывом с видом на двор жилой многоэтажки. Обрыв – это крыши внизу стоящих гаражей и он никак не огорожен сейчас, видно, что ограждение когда-то было и кем-то убрано. Если ребёнок в тёмное время суток не знает об опасности, то может упасть с высоты примерно второго этажа, пришли к выводу активисты ОНФ.Также другой выход на гаражные крыши огорожен дополнительным забором вокруг школы, но имеется довольно большой лаз, в который дети могут легко проникнуть и получить травму.Проблема с отсутствием тротуаров есть и в районах, например, в селе Сужа Иволгинского района.- По итогу проведённого мониторинга и нескольких рейдов мы провели внеклассный урок с младшеклассниками, которых попросили нарисовать тротуары и дороги у школ такими, какими их хотят видеть дети. Дети нарисовали яркие разметки, ровное покрытие и дорожные знаки, такие дороги в школу по их мнению безопасны. Эти рисунки вместе с открытым обращением от жителей Бурятии об исправлении ситуации мы направили на имя главы республики Алексея Цыденова. Эти недочёты можно исправить, если начинать заранее перед новым учебным годом, - прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Вадим Захаров.