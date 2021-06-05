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В Иркутской области разыграют «Гран-при Байкала» по ориентированию

В Иркутской области разыграют «Гран-при Байкала» по ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Принять участие в матчевой встрече также приглашаются спортсмены из Бурятии и Забайкальского края

С 12 по 14 июня в Иркутской области пройдут чемпионат и первенство региона по спортивному ориентированию «Гран-при Байкала - 2021», а также открытые чемпионат и первенство города Черемхово по спортивному ориентированию и матчевая встреча ориентировщиков Байкальского региона. Центром турнира станет лыжная база в Черемхово.

12 июня состоятся соревнования по кросс-спринту чемпионата и первенства Черемхово. 13 июня – соревнования по кросс-выбору чемпионата и первенства Иркутской области. 14 июня – соревнования по кросс-лонг «Гран-при Байкала». Также с 13 по 14 пройдут мероприятия в рамках «Слёта ориентировщиков».

В соревнованиях могут принять участие спортивные коллективы, клубы, команды образовательных организаций, отдельные спортсмены Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в возрастных группах: мужчины и женщины (2002 г.р. и старше, не ниже III спортивного разряда), мальчики и девочки до 13 лет (без разряда), юноши и девушки до 15 лет (не ниже III юношеского разряда), юноши и девушки до 17 лет (не ниже II юношеского разряда), юноши и девушки до 19 лет (не ниже I юношеского разряда). Кроме этого, примут участие дополнительные группы: «новички» (2005 г.р. и младше), «любители» (2004 г.р. и старше) и «ветераны» (1981 г.р. и старше).

Победители соревнований в личном зачёте на каждой дистанции награждаются грамотами, медалями и сувенирами. Призёры соревнований получат грамоты и медали. Команда-победитель станет обладателем переходящего кубка. В дополнительных группах призёры награждаются грамотами. Об этом сообщает федерация спортивного ориентирования Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область чемпионат первенство спортивное ориентирование Байкал спорт
 
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