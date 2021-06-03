В Улан-Удэ назвали победителей детского «Марша Победы»

Стали известны результаты номинации «Легоконструирование»



Подведены итоги дистанционного формата творческих направлений всероссийского фестиваля «Марш Победы». В период с апреля по май в трёх направлениях приняли участие более 120 воспитанников образовательных учреждений Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и других соседних регионов.



По результатам судейской работы в номинации «Легоконструирование» – создание максимально возможной копии памятного места любого Города-Героя (индивидуальные работы) – призёрами стали:

- Диплом 3 степени: Куделин Филипп (детский сад №97 «Земляничка»), Панченко Александр (детский сад №230 ОАО «РЖД»), Лазарев Миша (ГДДЮТ);

- Диплом 2 степени: Харбанов Этигэл (клуб робототехники «ROBODO»), Голишева Нелли (детский сад №230 ОАО «РЖД»);

- Диплом 1 степени: Скакалкин Рома (ГДДЮТ), Павлов Тимур (ГДДЮТ), Абакумов Роман (детский сад №97 «Земляничка»).



Победителями в номинации «Легоконструирование» (индивидуальная работа) стали:

- Диплом лауреата 3 степени: Оршонов Владислав (ДТОР г. Улан-Удэ);

- Диплом лауреата 2 степени: Кушеев Дамир (ГДДЮТ);

- Диплом лауреата 1 степени: Кауров Коля (ГДДЮТ).



Результаты номинации «Легоконструирование» (командная работа):

- Диплом лауреата 3 степени: Бастуев Дамдин и Бальжинимаев Санжи (Кижингинская СДЮТТ);

- Диплом лауреата 2 степени: Акбаев Тимур и Кузьмина Милана (Укырская СОШ);

- Диплом лауреата 1 степени: Шарипов Саша, Табанаков Серёжа, Ахатов Костя (Укырская СОШ).



На очереди подведение итогов по анимации и мультипликации. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

