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В Бурятии устанавливается жаркая погода

В Бурятии устанавливается жаркая погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местами воздух прогреется до +35

В Бурятии наконец, начала устанавливаться летняя погода. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будет жарко.

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июня по республике преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +7, +12, по северу и юго-западу до +1, днём +25, +30, по юго-западу и крайнему югу до +35, по Прибайкалью +15, +20.

5 июня по республике преимущественно без осадков, днём по юго-западу грозы с кратковременными дождями. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10, +15, местами +1, +6, днём +29, +34, местами +21, +26, по побережью Байкала +14, +19.

6 июня по республике ночью местами, днём в большинстве районов дожди, местами грозы, ливни, в горах юго-запада с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 16-21 м/с. Температура ночью +12, +17, местами +3, +8, днём +17, +22, по северо-востоку до +24, +29, по Прибайкалью и юго-западу при осадках +10, +15.
прогноз погоды
 
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