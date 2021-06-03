В Бурятии устанавливается жаркая погода

Местами воздух прогреется до +35



В Бурятии наконец, начала устанавливаться летняя погода. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будет жарко.



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июня по республике преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +7, +12, по северу и юго-западу до +1, днём +25, +30, по юго-западу и крайнему югу до +35, по Прибайкалью +15, +20.



5 июня по республике преимущественно без осадков, днём по юго-западу грозы с кратковременными дождями. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10, +15, местами +1, +6, днём +29, +34, местами +21, +26, по побережью Байкала +14, +19.



6 июня по республике ночью местами, днём в большинстве районов дожди, местами грозы, ливни, в горах юго-запада с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 16-21 м/с. Температура ночью +12, +17, местами +3, +8, днём +17, +22, по северо-востоку до +24, +29, по Прибайкалью и юго-западу при осадках +10, +15.

