В Улан-Удэ сыграли в военно-спортивную игру «Зарница»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Победитель игры представит Бурятию на всероссийском уровне



11 команд различных учебных заведений Улан-Удэ в минувшие выходные показали свои знания и умения в военно-спортивной игре «Зарница». Ребята выполняли упражнения по стрельбе из автомата Калашникова, собирали и разбирали оружие, метали гранату на точность, преодолевали полосу препятствий и кросс на 3 км. Игра прошла базе гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск в Бурятии.



По итогам шести различных этапов «Зарницы» призовые места распределились следующим образом:

- Первое место - республиканский многоуровневый колледж;

- Второе место - авиационный техникум;

- Третье место – Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта.



Команда-победитель представит республику на всероссийском уровне военно-спортивной игры «Зарница», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

