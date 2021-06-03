Победитель игры представит Бурятию на всероссийском уровне
11 команд различных учебных заведений Улан-Удэ в минувшие выходные показали свои знания и умения в военно-спортивной игре «Зарница». Ребята выполняли упражнения по стрельбе из автомата Калашникова, собирали и разбирали оружие, метали гранату на точность, преодолевали полосу препятствий и кросс на 3 км. Игра прошла базе гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск в Бурятии.
По итогам шести различных этапов «Зарницы» призовые места распределились следующим образом:
- Первое место - республиканский многоуровневый колледж;
- Второе место - авиационный техникум;
- Третье место – Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта.
Команда-победитель представит республику на всероссийском уровне военно-спортивной игры «Зарница», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
В Улан-Удэ сыграли в военно-спортивную игру «Зарница»
Общество, Фото:
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