В Иркутске отметят День города

С 3 по 6 июня пройдут более пятидесяти праздничных мероприятий



Более пятидесяти мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Иркутска, пройдут с 3 по 6 июня. Крупные мероприятия – городской карнавал, главный концерт на площади графа Сперанского, праздничный салют – состоятся в сентябре. Однако часть программы проведут в Иркутске традиционно в первые выходные лета.



Основные мероприятия состоятся 5 июня. В программу празднования войдут два массовых спортивных события: «Зелёный марафон – 2021» (0+) и «Иркутская велогонка» (0+). В связи с этим с 8 утра и на время проведения состязаний будет перекрыто движение автотранспорта по бульвару Гагарина, улицам Сударева, Красного Восстания, Карла Маркса, 5-й Армии и Свердлова.



На острове Юность будет работать праздничная площадка для юных иркутян (0+). Во время детского праздника споют караоке «Песни детства», проведут конкурсы и интерактивы, будут работать аниматоры и детская дискотека.



Главная уличная сцена будет находиться на площади у памятника Александру III. В 13:30 стартует концертная программа с участием городских коллективов «С днём рождения, Иркутск!» (6+). В 17.00 состоится открытие летнего джазового сезона с участием ансамбля «Доктор Джаз» (6+), в 18.00 пройдёт традиционный вокальный фестиваль «Голос моего города» (6+).



С 20:00 начнётся одно из самых ярких событий первого этапа празднования Дня города – XII международный фестиваль гала-показ «Этноподиум на Байкале» (6+). В фестивале планируется участие более 30 дизайнеров из Иркутска и Иркутской области, из Бурятии, Владивостока, Красноярска, Курска, Калмыкии, Татарстана, Ненецкого округа, республики Крым, Брянска, Москвы, а также Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.



В завершение праздничного дня начнётся дискотека под выступление иркутской кавер-группы «Burrn» (16+).



4 июня в Иркутской филармонии планируется провести ставший уже традиционным концерт для старшего поколения горожан (0+).



В воскресенье, 6 июня в сквере имени Кирова развернётся литературный квартал «Книги и люди: Век XXI» (6+). В рамках литературного квартала пройдут конкурсы, викторины, чтения стихов, прозы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска и агентства по туризму Иркутской области.

