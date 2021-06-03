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В Бурятии миномётчики уничтожили «противника» контрбатарейной стрельбой

В Бурятии миномётчики уничтожили «противника» контрбатарейной стрельбой
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Учения проходили на полигоне «Бурдуны»

Минометчики мотострелкового соединения Восточного военного округа уничтожили условного противника контрбатарейной стрельбой на полигоне «Бурдуны» в Бурятии.

По сценарию учений, противник, используя природный рельеф, укрылся в горной ложбине и оборудовал огневые позиции для ведения артиллерийского огня по военным объектам базы. Командиры мотострелковых подразделений во взаимодействии с артиллеристами провели ночную разведку местности для определения координат целей «противника» и своевременно передали данные на командный пункт.

- Получив целеуказания, расчёты 120-миллиметровых миномётов «Сани» из закрытых огневых позиций нанесли залп по целям, имитирующим позиции условного противника на удалении до 5 километров. Корректировку огня и поражение целей вели артиллерийские корректировщики с наблюдательного поста, расположенного на возвышенности, - сообщает пресс-служба ВВО.

Также в ходе учений расчёты отработали артиллерийскую поддержку мотострелковых подразделений при зачистке местности, находящейся под контролем условного противника.

В учениях приняли участие порядка 200 военнослужащих мотострелковых и артиллерийских подразделений и около 50 единиц вооружения и военной техники.
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