В Бурятии миномётчики уничтожили «противника» контрбатарейной стрельбой

Учения проходили на полигоне «Бурдуны»



Минометчики мотострелкового соединения Восточного военного округа уничтожили условного противника контрбатарейной стрельбой на полигоне «Бурдуны» в Бурятии.



По сценарию учений, противник, используя природный рельеф, укрылся в горной ложбине и оборудовал огневые позиции для ведения артиллерийского огня по военным объектам базы. Командиры мотострелковых подразделений во взаимодействии с артиллеристами провели ночную разведку местности для определения координат целей «противника» и своевременно передали данные на командный пункт.



- Получив целеуказания, расчёты 120-миллиметровых миномётов «Сани» из закрытых огневых позиций нанесли залп по целям, имитирующим позиции условного противника на удалении до 5 километров. Корректировку огня и поражение целей вели артиллерийские корректировщики с наблюдательного поста, расположенного на возвышенности, - сообщает пресс-служба ВВО.



Также в ходе учений расчёты отработали артиллерийскую поддержку мотострелковых подразделений при зачистке местности, находящейся под контролем условного противника.



В учениях приняли участие порядка 200 военнослужащих мотострелковых и артиллерийских подразделений и около 50 единиц вооружения и военной техники.

