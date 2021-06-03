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Бурятскому дацану подарили львов

Бурятскому дацану подарили львов
Общество,  Фото:"Курумкан-инфо"
Львов установили активисты

В Угнасайском дацане в Курумканском районе установили двух львов. Активисты ТОСа Угнасай залили постамент, покрасили и установили львов.

- Львов подарили дети Даши Монголовича Хобракова. Сельское поселение Арзгун выражает огромную благодарность всем, кто участвовал в данном мероприятии, - сообщается в группе «Курумкан-инфо.24/7».

Львы – символ охраны буддийского храма.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом году ученики известного датского религиозного деятеля Оле Нидала подарили дацану в Бурятии статуэтку Будды.

дацан буддизм
 
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