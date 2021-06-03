Львов установили активисты
В Угнасайском дацане в Курумканском районе установили двух львов. Активисты ТОСа Угнасай залили постамент, покрасили и установили львов.
- Львов подарили дети Даши Монголовича Хобракова. Сельское поселение Арзгун выражает огромную благодарность всем, кто участвовал в данном мероприятии, - сообщается в группе «Курумкан-инфо.24/7».
Львы – символ охраны буддийского храма.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом году ученики известного датского религиозного деятеля Оле Нидала подарили дацану в Бурятии статуэтку Будды.
Бурятскому дацану подарили львов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первый телеканал, вещающий на бурятском языке, провёл День открытых дверей. ФОТО
Львов установили активисты
Жителям Бурятии рассказали, какие продукты наиболее полезны для лёгких, с точки зрения восточной медицины
Состоялись специальные практические занятия
Семья сбитой насмерть девушки считает приговору Баиру Жамбалову слишком мягким
Жителей просят не разводить костры
Спор начал улан-удэнец, который считают, что его оштрафовали неправомерно
Фрезерованным асфальтом собираются покрыть 25 улиц города
Набравшая темп заболеваемость коронавирусом остаётся на высоком уровне
Специалисты определили, какие направления выбирают туристы для летнего отдыха в этом году вместо самых популярных курортов
Бурятский вуз вошёл в Ассоциацию университетов, реализующих казачий компонент
Авторы смогут воплотить свои идеи на различных объёмных фигурах
Мероприятие проведут в рамках культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан»
Ожидается приезд более 100 спортсменов из девяти регионов
Местами по Бурятии грозы с кратковременными дождями